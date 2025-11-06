Suscríbete a
Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de golpear a un hombre que lleva 12 días en la UCI

El Juzgado de Menores ha acordado con la Fiscalía el ingreso del agresor en un centro de internamiento cerrado

Comisaria de Policía Nacional en Jaén
Comisaria de Policía Nacional en Jaén

S.A.

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén capital por el que lleva 12 días en la UCI sin avances en su estado. El menor, ... tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado.

