Tres hombres detenidos en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

La Guardia Civil detuvo durante la tarde de ayer domingo a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de Cartaya, en la provincia de Huelva.

La agresión se produjo en ... un garaje abandonado del municipio onubense. La Guardia Civil continúa trabajando en la instrucción del caso para esclarecer completamente lo sucedido, así como para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión. No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación pero por el momento no han trascendido más detalles.

Los detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial. Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.

