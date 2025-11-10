Suscríbete a
Tres hombres detenidos en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación

M. Carmona

Huelva

La Guardia Civil detuvo durante la tarde de ayer domingo a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de Cartaya, en la provincia de Huelva.

La agresión se produjo en ... un garaje abandonado del municipio onubense. La Guardia Civil continúa trabajando en la instrucción del caso para esclarecer completamente lo sucedido, así como para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión. No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación pero por el momento no han trascendido más detalles.

