Misterios en Andalucía

La Torerera, el poblado onubense donde el misterio reside entre ruinas

Situado en el municipio de Calañas, se ha convertido en un lugar de encuentro para investigadores y exploradores de lo paranormal

Más allá del miedo: el Ventorrillo Dolores de Cádiz, entre leyendas y fenómenos inexplicables

El misterio del viejo Hospital Militar de Sevilla: voces del pasado resuenan en la tercera planta

Ruinas del poblado minero de La Torerera
José Manuel García Bautista

Huelva

No todos los lugares abandonados guardan entre sus ruinas fantasmas y hechos paranormales. Sin embargo, existen espacios en los que el ambiente se vuelve propicio para la sugestión y, en ocasiones, los testimonios hacen pensar que lo imposible puede residir allí.

Ese es el caso ... de La Torerera, un antiguo poblado minero situado en el municipio de Calañas, en la provincia de Huelva, cuyo nombre arrastra incluso un error histórico: en realidad debía llamarse La Torera, pero al registrarse oficialmente se añadió una sílaba de más que ya quedó asociada para siempre.

