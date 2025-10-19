Suscríbete a
ABC Premium

Misterios en andalucía

Más allá del miedo: el Ventorrillo Dolores de Cádiz, entre leyendas y fenómenos inexplicables

Como ocurre en otros enclaves, la línea entre el mito, la sugestión y los fenómenos sin explicación clara se vuelve difusa

¿Fantasmas en el Hospital de Riotinto? Testimonios inquietantes desde Huelva

El misterio del viejo Hospital Militar de Sevilla: voces del pasado resuenan en la tercera planta

Ventorrillo Dolores en Cádiz
Ventorrillo Dolores en Cádiz ABC

José Manuel García Bautista

Cádiz

En las inmediaciones de las antiguas Salinas de Torre Hércules, en Cádiz, se levanta el Ventorrillo Dolores, un lugar que desde hace años despierta la curiosidad de investigadores de lo paranormal aunque pocos se adentran hasta allí.

Su historia remonta al siglo XIX, ... cuando pertenecía al marqués de Cádiz. Se trataba de un complejo destinado a alojar a los trabajadores de las salinas, con estancias modestas y escasas comodidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app