La playa de Matalascañas abrirá el 5 de junio «con todas las medidas de seguridad»

Mientras los ayuntamientos de la provincia de Huelva con zona de playa anunciaban la entrada de la fase 2 de desescalada con un «ni se prohíbe ni se permite» el baño en sus playas, el Ayuntamiento de Almonte no dejaba «lugar a dudas» ni a una «sensación de falsa seguridad» y decidía no abrir al baño sus célebres playas. Esta decisión, sin embargo, ha dado pie a ciertas críticas y a no pocas especulaciones sobre los motivos que han llevado al Consistorio almonteño a desmarcarse de la tónica general, algo que su máxima representante, la alcaldesa Rocío del Mar Castellano , ha querido aclarar de una vez por todas en una rueda de prensa.

«La decisión de no abrir las playas al baño desde el pasado lunes 25 es una decisión tomada haciendo un ejercicio de responsabilidad », decisión que los ayuntamientos podían tomar de forma unilateral aunque la fase 2 diese permiso para ese primer chapuzón con la connivencia de las autoridades sanitarias. Así las cosas, el Ayuntamiento de Almonte decidió «mantener izada la bandera roja» hasta tener completamente claro que podían mantener la seguridad en los más de cuatro kilómetros de playa urbana que gestiona el ente municipal, cosa que ocurrirá, según han adelantado, el 5 de junio .

«Nuestra decisión no tiene nada que ver ni con el miedo a un efecto llamada ni con algunas otras cosas que circulan ahora mismo en algunos medios de comunicación. Nuestra decisión ha sido tomada únicamente porque entendemos que tenemos que garantizar la seguridad de los visitantes y los residentes », ha dejado claro la alcaldesa, que comprende que había que optar por «una opción clara que no deje lugar a dudas y que no dé sensación de falsa seguridad».

Los trabajos de puesta a punto de la playa se han retrasado, según ha explicado la edil, por la parálisis sobrevenida con el estado de alarma , aunque ha especificado que actualmente trabajan 40 personas en este menester y que a partir del lunes el equipo de pintura, albañilería y jardinería que trabaja en Matalascañas ascenderá a 100 personas.

Sin embargo, no sólo el retraso de estos trabajos han influido en la decisión: «una de las cosas que más nos ha condicionado para no abrir al baño es que el centro de salud de Matalascañas sólo funciona de ocho de la mañana a tres de la tarde», una circunstancia que se produce desde el inicio de la pandemia –parte del equipo ha sido trasladado al centro de salud de Almonte- y que va a continuar así, según han indicado desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, que «ha insistido en que se restablezca el servicio durante las 24 horas».

«Somos los principales interesados en que se recupere la normalidad y se active nuestra vida económica», ha asegurado Castellano, quien de paso ha anunciado que mañana se firmará un convenio entre el Ayuntamiento de Almonte y Cepyme , la asociación de empresarios, un acuerdo que recogerá las medidas económicas que se van a adoptar para reactivar la economía almonteña.

Un plan de contingencia

En esa prudencia y cautela que la alcaldesa ha querido transmitir como motivo fundamental que ha guiado al Consistorio en su toma de decisiones, ha sido avalada por el concejal de Servicios y Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández (PP) y por el concejal de Playas, José Miguel Espina (PSOE), que han explicado las medidas establecidas dentro de sus respectivas competencias.

Así, Fernández ha adelantado que a partir del 5 de junio todos los bañistas «se van a sentir seguros porque van a ver presencia de la Policía Local y la Guardia Civil », a los que se van a sumar los efectivos del servicio de vigilancia de playas y los socorristas, que para ser exactos y como ha explicado Espina, son 36 más cuatro patrones de embarcación y personal de avituallamiento con un coche de Protección Civil «equipado para todo tipo de emergencias» que nutrirá los siete puestos de socorro diseminados por la playa.

Por su parte, Espina ha especificado todas las medidas que recoge el plan de contingencia en el que el Ayuntamiento lleva trabajando «desde hace un mes». Carteles informativos con las normas de seguridad en distintos puntos, especialmente en las siete bajadas a la playa, que van a ser señalizadas de forma que los viandantes las usen siempre por la derecha, «como si fuera una carretera». Las 86 escaleras de acceso a la playa desde el paseo marítimo serán distribuidas en sentido bajada o subida y en los pasillos peatonales –especialmente estrechos-, será obligatorio el uso de mascarillas .

Todas estas medidas se difundirán de forma constante a través de todas las herramientas de comunicación del Ayuntamiento –web, redes, televisión local…-, y se incrementará la megafonía en Matalascañas , así como en los chiringuitos.

El dispositivo estará activo de nueve de la mañana a 11 de la noche . Desde las 11 de la mañana a las nueve de la noche estará prohibidas las actividades recreativas en la orilla –futbol, tenis…-.

También han hecho hincapié en la higiene de la playa : los contenedores estarán situados en el paseo marítimo y no en la arena, y serán vaciados continuamente mientras dure la hora del baño; se desinfectarán las papeleras, los bancos, los pasamanos y las pasarelas aproximadamente cada tres horas mientras que una vez a la semana se procederá a una desinfección integral de todos los pasillos peatonales de acceso al paseo marítimo y de este en su conjunto. «De igual forma, vamos a intensificar la limpieza de la arena dando más horas al tractor, no sólo limpiándola sino aireándola, de forma diaria y de madrugada», ha especificado el concejal de Playas. Cabe recordar que la playa cuenta con siete baños autolimpiables más otros tres normales que contarán con un equipo de limpieza durante el horario de uso.

El paseo marítimo y el colector, en reparación

Un hipotético vertido de aguas fecales al mar constituía, en la rumorología local , una de las causas por la que el Ayuntamiento habría optado al retraso de la apertura de la playa de Matalascañas. El concejal de Playas ha explicado durante la rueda de prensa de hoy que, efectivamente, el colector ha sufrido daños en algunos tramos y que «desde el área de Servicios y desde la concejalía de Matalascañas hemos estado paliando esos pequeños vertidos que se podían haber producido al mar», algo «insignificante» puesto que en estos meses y en la actualidad, son muy pocos los residentes que tiene el núcleo costero y los hoteles permanecen cerrados. No obstante, «la empresa que realiza la obra está haciendo una excavación para hacer un bypass completo –que lleva a la depuradora-, mientras que poco a poco se vaya regenerando la tubería». «Es algo que hemos tenido controlado desde el minuto uno», ha zanjado José Miguel Espina.

Por su parte, la rotura de 140 metros que sufre el paseo marítimo como consecuencia de los envites del mar en una estructura absolutamente deficiente ha sido objeto de «la única obra de emergencia que se ha decretado a nivel nacional durante esta pandemia». Las obras comenzaron el pasado lunes y tiene un plazo de ejecución de dos meses, «que podría acortarse» y un presupuesto de 450.000 euros «en principio», ya que esta cantidad «puede ser mayor».

Foro Turismo Hi! STM

Sigue en directo este jueves a las 17:00 horas la mesa - coloquio, «Retos y oportunidades del destino turístico tras el estado de alarma»