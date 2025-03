El baño en las playas de Andalucía también tiene su particular desescalada

Gaditanos, onubenses y almerienses pueden desde ayer bañarse en sus playas. Ventajas de estar ya en la fase 2 de la desescalada de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. Sevillanos, cordobeses, jiennenses, granadinos y malagueños tendrán que esperar . Los primeros, porque no pueden de momento cruzar a provincias con playa;Málaga y Granada, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez les negó el pasado viernes el pase de fase y siguen en la 1, donde no está permitido el baño en el mar.

Quienes sí pueden acudir a la playa tienen casi todo el litoral abierto ya. Es el caso de Cádiz, que aunque ha habilitado al baño, no tiene aún servicio de socorrista y salvamento. Así, en Sanlúcar de Barrameda, E l Puerto de Santa María, Chipiona, Rota, Conil, Barbate y Vejer, así como en Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea, está permitido el baño desde ayer.

El Puerto ha instalado pasarelas de maderas para las entradas y salidas y el Ayuntamiento de Rota ha dividido sus playas por franjas para hacer cumplir la distancia social, igual que Barbate. Mientras, el Ayuntamiento de Cádiz es de los pocos de la provincia que mantendrá la prohibición de bañarse en las playas al menos hasta el 1 de junio. Desde entonces, además, eliminará lavapiés, duchas y fuentes de agua potable para que no sean «focos de contagio» de Covid-19.

En Almería, se puede acudir a las playas de Carboneras, Cuevas del Almanzora, Vera, Mojácar, Garrucha y Pulpí, en el Levante almeriense, mientras que en el Poniente podrá disfrutarse de las de Roquetas de Mar —que prohibe estar en la playa de diez de la noche a nueve de la mañana para desinfectar— , El Ejido, Adra y Balanegra, o Níjar.

A criterio del bañista

Quienes viven en Huelva pueden bañarse en la playa desde ayer también. Pero lo harán bajo su responsabilidad, porque no hay medios de salvamento ni medidas concretas contra el coronavirus. También pueden bañarse en la playa de El Espigón, la única de la capital onubense, mientras que en la zona oriental Almonte ya ha anunciado que pese a la entrada en una nueva fase no se permitirá el baño en Matalascañas, manteniéndose la bandera roja, y en la playa de Mazagón, que comparten los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, aún no es posible hacerlo.

En la costa occidental —Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte— precisaron ayer «no se prohibirá ni autorizará el baño», pero pondrán en funcionamiento el dispositivo de seguridad y salvamento el 15 de junio. De este modo, las playas están abiertas pero su uso es bajo responsabilidad del ciudadano .

El Gobierno central distribuyó este pasado fin de semana un documento con «recomendaciones» para acudir a la playa. En las recomendaciones del Ministerio de Sanidad se recoge que «el riesgo» en zonas de baño «es reducido». Entre otras cosas, porque «la acción conjunta de la sal del agua del mar , la radiación ultravioleta y la alta temperatura son favorables a la desactivación de agentes patógenos.

Desinfectar la playa

El texto de recomendaciones para las playas de Sanidad indica que es necesario desinfectar todos los elementos que están en la playa pero no la arena. Cabe recordar que en Zahara de los Atunes fumigaron con lejía la playa. Estas sugerencias recogen también la necesidad de ventilar los espacios cerrados , que se deje correr el agua antes de usar lavapiés y duchas así como respetar la distancia social.

Estas recomendaciones vienen a sumarse a las que ya presentó la pasada semana la Junta de Andalucía. En las mismas se pedía ir duchado a la playa y repetir la ducha al llegar a casa , estancias de cuatro horas máximo y evitar juegos como palas o pelotas.

Sin embargo, reconocen fuentes del Gobierno central, tanto las directrices del Ministerio como de la Junta son solo eso, recomendaciones. Porque, subrayan, la competencia sobre las playas es de los ayuntamientos , que son quienes deben definir las reglas y límites a la hora de acudir a la costa, como alguno han hecho ya desde ayer.