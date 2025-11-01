Lepe estrenará su nuevo hospital en 2026, diez años después de su construcción

El Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) Costa Occidental de Lepe (Huelva), construido hace casi diez años, tiene fecha de estreno. La Junta de Andalucía prevé terminar de equiparlo para su «puesta en marcha» durante 2026. Así lo recoge el proyecto de presupuestos para ... el próximo año que ha presentado el Gobierno de Juanma Moreno (PP), que está pendiente de su debate y aprobación por el Pleno del Parlamento antes de que finalice este ejercicio.

El Chare de Lepe es una de las 27 infraestructuras sanitarias que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) espera poner en funcionamiento. La Junta tiene que equipar y dotar de personal al nuevo hospital que, entre otros motivos, no se ha abierto antes porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene que realizar una vía de 1.310 metros que conectará el centro con el núcleo urbano mediante un enlace con la autovía A-49.

Las obras del enlace, que cuestan 3,1 millones, se iniciaron en marzo de 2023, pero se interrumpieron debido a problemas financieros de la empresa adjudicataria inicial. Fueron reanudadas con una nueva firma contratista y el objetivo era finalizarlas a finales de 2024, pero de momento no hay una fecha concreta de finalización.

Una inversión de 21 millones de euros

Las obras del Chare fueron recepcionadas por el Gobierno andaluz de Susana Díaz (PSOE) en marzo de 2016 después de invertir 21 millones de euros. No se inaugurará hasta diez años después. A falta de hospital público en la zona, a los más de 90.000 habitantes de esta comarca onubense y a los veraneantes no les queda otra que acudir al centro que el SAS tiene concertado con el Grupo Pascual.

El proyecto del hospital de Lepe empezó a fraguarse hace veinte años. En 2005 el entonces presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, anunció la edificación de tres Chare con habitaciones individuales en los centros en el marco de su compromiso de que ningún andaluz iba a estar a más de 30 minutos de un hospital. En aquella época se firmaron los primeros contratos para su construcción.

En diciembre de 2007, la entonces consejera de Salud y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, colocó la primera piedra del hospital. Su apertura estaba prevista para 2010, pero los trabajos se retrasaron y no finalizaron hasta el año 2016.