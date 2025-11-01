Suscríbete a
Lepe estrenará su nuevo hospital en 2026, diez años después de su construcción

El Servicio Andaluz de Salud prevé equiparlo y dotarlo de personal el próximo año para su «puesta en marcha»

El mal chiste de Lepe: nueve años con un hospital nuevo cerrado porque falta la carretera de acceso

Edificio del Chare de Lepe, cuyas obras concluyeron en marzo de 2016
Edificio del Chare de Lepe, cuyas obras concluyeron en marzo de 2016
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

El Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) Costa Occidental de Lepe (Huelva), construido hace casi diez años, tiene fecha de estreno. La Junta de Andalucía prevé terminar de equiparlo para su «puesta en marcha» durante 2026. Así lo recoge el proyecto de presupuestos para ... el próximo año que ha presentado el Gobierno de Juanma Moreno (PP), que está pendiente de su debate y aprobación por el Pleno del Parlamento antes de que finalice este ejercicio.

