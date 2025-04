El mal chiste de Lepe: nueve años con un hospital nuevo cerrado porque falta la carretera de acceso

La kafkiana historia del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe daría para un chiste, sino fuera porque es muy real y no tiene ni pizca de gracia. Los 29.382 vecinos del segundo municipio más poblado de la provincia de Huelva aún ... no saben cuándo van a poder estrenarlo a pesar de que el Gobierno andaluz de Susana Díaz recepcionó las obras en marzo de 2016 después de invertir 21 millones de euros. Nueve años llevan esperando y lo que les queda... porque el acceso hasta el hospital que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue siendo un camino de tierra. Hasta que el Ministerio de Óscar Puente no construya la carretera de servicio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no dotará al centro sanitario del equipamiento y el personal necesario para ponerlo en funcionamiento.

A falta de hospital público en la zona, a los más de 90.000 habitantes de la comarca onubense y veraneantes que acuden a esta zona costera en verano no les queda otra que acudir al centro que el SAS tiene concertado con el Grupo Pascual. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se acordó ayer del olvidado hospital durante un acto institucional conmemorativo del 60 aniversario de la concesión del título de ciudad a Lepe. Aseguró que la Administración andaluza tiene «ganas» de que el Gobierno de España «termine el acceso también al hospital de la Costa Occidental este mismo año» para comenzar a «prestar ese servicio esencial, próximo y de calidad». La pelota está, pues, en el tejado del ministro Óscar Puente. Su ministerio retomó en octubre los trabajos para construir una vía de 1.310 metros que conectará mediante un enlace con la A-49. El 31 de enero prometió que las obras concluirán «a finales de este año». Pero que el hospital entre en funcionamiento depende también de un tercer actor, el Ayuntamiento de Lepe, que es el encargado de dotar de luz y agua al hospital de la Costa Occidental. En 2024 adjudicó las obras para el abastecimiento de agua y la instalación de la línea de media tensión. Veinte años escuchando promesas El hospital de Lepe empezó a gestarse hace 20 años. En 2005 el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), anunció la edificación de tres Chare con habitaciones individuales en los centros en el marco de su compromiso de que ningún andaluz iba a estar a más de 30 minutos de un hospital. En aquella época se firmaron los primeros contratos para su construcción. A mediados de diciembre de 2007, la entonces consejera de Salud y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, colocó la primera piedra del hospital público de la costa que evitaría desplazamientos de numerosos pacientes. Su apertura, en un alarde de optimismo, estaba prevista para 2010, pero las obras se retrasaron y no finalizaron hasta el año 2016. La construcción del edificio encadenó varios retrasos incluso una vez concluido debido a la disputa entre las administraciones (central, autonómica y local) a cuenta de las competencias para hacer los accesos por carretera y las conducciones de agua y luz. La inactividad hizo que el edificio se fuera deteriorando. Necesitó reformas por valor de 250.000 euros tras el temporal que sufrió la zona en 2018. Su dotación de mobiliario y aparataje, subvencionada con fondos europeos, fue repartida por varios centros, para aprovecharla antes de que quedara inservible. El TAC, por ejemplo, se llevó al hospital de Andújar. En enero de 2022 el Ministerio de Transportes licitó las obras de los accesos por valor de 3,28 millones de euros. El hospital lleva nueve años terminado pero sin abrir. Hace 20 años que se lo prometieron a los leperos. Suena a chiste pero es la pura realidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión