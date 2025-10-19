Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

Herido un hombre por arma blanca en Huelva tras mantener un altercado con unos jóvenes

La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital

Herido un hombre por arma blanca en una pelea en una cafetería de Cantillana

Dos agentes de la Policía Nacional en Huelva
Dos agentes de la Policía Nacional en Huelva abc

S.A.

Un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca tras mantener un altercado con varios jóvenes que circulaban en patinete mientras él lo hacía en su vehículo por el barrio de Las Colonias en la capital onubense.

Según han informado fuentes ... de la Policía Nacional a Europa Press, el incidente ha tenido lugar en la noche del sábado. La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital, aunque su vida no corre peligro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app