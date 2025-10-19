Herido un hombre por arma blanca en Huelva tras mantener un altercado con unos jóvenes

Un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca tras mantener un altercado con varios jóvenes que circulaban en patinete mientras él lo hacía en su vehículo por el barrio de Las Colonias en la capital onubense.

Según han informado fuentes ... de la Policía Nacional a Europa Press, el incidente ha tenido lugar en la noche del sábado. La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital, aunque su vida no corre peligro.

Ante el suceso, se han abierto diligencias policiales sin detenidos hasta el momento. La investigación, a cargo del grupo de Policía Judicial, se remitirá a la autoridad judicial para esclarecer los hechos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión