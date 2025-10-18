Herido un hombre por arma blanca en una pelea en una cafetería de Cantillana

Un hombre ha resultado herido de arma blanca a primera hora de este sábado en el marco de una pelea acontecida en una cafetería de la localidad sevillana de Cantillana.

Fuentes de la Guardia Civil y del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía ... han confirmado a ABC que los hechos habrían acontecido poco antes de las 7.20 horas en una cafetería de la calle Guadalquivir de Cantillana, donde según las llamadas de alerta, se habría suscitado una pelea.

En ese marco, uno de los participantes en el altercado habría resultado herido por arma blanca, siendo evacuado al hospital Virgen del Rocío, donde no se teme por su vida, según precisa la Guardia Civil, que investiga los hechos, sin que hasta el momento consten detenidos. El pasado 10 de septiembre, recordémoslo, esta misma localidad era escenario de una agresión machista, al apuñalar un varón a su expareja en pleno casco histórico. Días después, el 21 de ese mes, era localizado el cadáver del agresor, que se habría quitado la vida a sí mismo, mientras la víctima, por fortuna, se habría recuperado de las lesiones sufridas.

