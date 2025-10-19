Envían a prisión al detenido por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo en Huelva
El detenido reconoció lo sucedido en ese momento y fue arrestado
La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, al que apuñaló en la madrugada del sábado en Huelva.
Según han informado fuentes de la Policía Nacional ... a Europa Press, los hechos ocurrieron en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, protagonizaron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor aún en el lugar de los hechos. El detenido reconoció lo sucedido en ese momento y fue arrestado, pasando a disposición judicial el mismo sábado.
Al lugar también acudieron efectivos sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento. Asimismo, se personaron la jueza titular del Juzgado de Instrucción de Guardia, acompañada del médico forense y la letrada de la Administración de Justicia, quienes procedieron al levantamiento del cadáver.
