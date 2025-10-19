Suscríbete a
Envían a prisión al detenido por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo en Huelva

El detenido reconoció lo sucedido en ese momento y fue arrestado

Dos agentes de la Policía Nacional en un vehículo en Huelva ABC

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, al que apuñaló en la madrugada del sábado en Huelva.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional ... a Europa Press, los hechos ocurrieron en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, protagonizaron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

