Dos muertos al ser atropellados en la A-49 tras bajarse de una furgoneta por el reventón de una rueda

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en un accidente ocurrido este domingo entre un turismo y una furgoneta en Trigueros, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Varios testigos han llamado al teléfono 112 sobre las 14.30 horas para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados, según ha informado el 112.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado, alertados por el 112, Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.

La Guardia Civil ha confirmado que ha habido dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.