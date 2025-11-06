Suscríbete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

La comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva se concentra tras la agresión a una docente del centro

El cuerpo docente, además de llevar a cabo una concentración delante del colegio, ha escrito un comunicado para explicar lo sucedido y «rechazar cualquier tipo de violencia»

Lepe estrenará su nuevo hospital en 2026, diez años después de su construcción

Concentración de la comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva tras la agresión a una profesora
Concentración de la comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva tras la agresión a una profesora EUROPA PRESS

S.A.

Sevilla

La comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva, junto a padres y alumnos, y representación del AMPA, se ha concentrado este jueves y han guardado un minuto de silencio, como condena y repulsa a la agresión sufrida por una profesora del centro. ... La Delegación de Desarrollo Educativo ha iniciado ya la intervención preliminar y se está recabando información de todas las personas implicadas «con el fin de esclarecer las circunstancias».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app