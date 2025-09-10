La hija de Bertín Osborne sobre su padre: «Nadie le ha ayudado en nada nunca»
La hija del cantante reivindica el esfuerzo de su padre y lo agradecida que está por la educación que le ha brindado
Bertín Osborne aclara si tiene pareja: «Me lo estoy pasando del carallo»
Bertín Osborne siempre ha sido un personaje rodeado de titulares. Polémico, directo, y a menudo cuestionado por sus opiniones, el cantante y presentador nunca ha pasado desapercibido en el panorama mediático español. Pero detrás de esa imagen de hombre fuerte y polémico, también hay un padre capaz de emocionarse.
Así quedó demostrado en el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, 'Emparejados', donde Bertín acudió como invitado especial. Lo que parecía una entrevista más, llena de anécdotas y risas, dio un giro inesperado con la aparición de su hija Alejandra, quien le dedicó unas palabras tan sinceras como conmovedoras.
«Es un tío que se lo ha currado él todo solo en la vida, que ha sido un currante, te lo has ganado todo tú, papá, enhorabuena», comenzaba Alejandra visiblemente emocionada. «Es un ejemplo, entonces yo súper orgullosa. Nadie te ha ayudado en nada nunca. Así que yo estoy muy orgullosa y muy agradecida de que nos hayas educado así y enseñado así».
@antena3 🤗 Una hija muy orgullosa de su padre y un padre muy orgulloso de su hija. 🤗 🥰 Así han sido las bonitas palabras que ha dedicado Alejandra a su padre, #BertínOsborne, en #Emparejados. 👏👏 #TeleEnTikTok #QueVer #QuéVer #Antena3 ♬ sonido original - Antena 3
El momento no pasó desapercibido para Joaquín, que entre risas intentó romper la tensión con un: «No te vayas a emocionar, eh, Bertín, por favor».
A lo que Osborne, con la voz entrecortada y los ojos brillantes, respondió con un: «No, no, no…» Aunque su rostro lo delataba, dejando claro que esas palabras habían tocado su fibra más sensible.
Un instante de televisión que mostró la faceta más íntima del artista: la de un padre orgulloso de su hija y una hija profundamente agradecida a su padre.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete