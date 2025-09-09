Bertín Osborne aclara si tiene pareja: «Me lo estoy pasando del carallo»
El cantante, tras meses de rumores sobre su vida sentimental, confiesa con total sinceridad quién ocupa su corazón en estos momentos
Joaquín y Susana Saborido le confiesan a Pablo Motos si duermen en la misma habitación: «Duermo muy cómodo con ella, pero…»
La fama de conquistador siempre ha acompañado a Bertín Osborne, un artista que además de su carrera musical y televisiva ha protagonizado titulares por sus relaciones sentimentales. Por eso, su visita al programa 'Emparejados', que Joaquín Sánchez presenta junto a su mujer Susana Saborido, levantó expectación desde el primer minuto. Y no defraudó.
En un ambiente distendido, Joaquín se atrevió a preguntarle directamente: «¿Tú tienes pareja ahora o estás soltero?». La respuesta de Bertín fue inmediata y con una sonrisa cómplice: «No, yo no tengo, absolutamente no. Y además, me lo estoy pasando del carallo. No bien, bien… porque estoy muy relajadito».
La conversación parecía ir por el camino de la calma sentimental del cantante, pero Osborne no pudo evitarlo y añadió: «Además me la he cortado». Joaquín, sorprendido, reaccionó incrédulo: «¿Qué dices? ¿Que te has cortado qué?». Fue entonces cuando Bertín aclaró con su retranca habitual: «Que me he cortao la coleta».
El artista no dejó pasar la oportunidad y le preguntó entre carcajadas: «¿Que te has hecho la vasectomía? ¿En serio?». Y Bertín, manteniendo el tono jocoso, remató: «Sí, sí… Yo no sé si me la han hecho bien, vamos a ver. Yo creo que hay algo que no ha salido bien».
El momento, que provocó carcajadas en plató, mostró a un Bertín relajado, seguro de sí mismo y disfrutando, según él, de una etapa distinta: sin pareja, viviendo su soltería y con la capacidad de reírse de todo, incluso de sí mismo.
