Bertín Osborne aclara si tiene pareja: «Me lo estoy pasando del carallo»

El cantante, tras meses de rumores sobre su vida sentimental, confiesa con total sinceridad quién ocupa su corazón en estos momentos

Bertín Osborne en uno de los momentos del programa
Bertín Osborne en uno de los momentos del programa

N.F

La fama de conquistador siempre ha acompañado a Bertín Osborne, un artista que además de su carrera musical y televisiva ha protagonizado titulares por sus relaciones sentimentales. Por eso, su visita al programa 'Emparejados', que Joaquín Sánchez presenta junto a su mujer Susana Saborido, levantó expectación desde el primer minuto. Y no defraudó.

En un ambiente distendido, Joaquín se atrevió a preguntarle directamente: «¿Tú tienes pareja ahora o estás soltero?». La respuesta de Bertín fue inmediata y con una sonrisa cómplice: «No, yo no tengo, absolutamente no. Y además, me lo estoy pasando del carallo. No bien, bien… porque estoy muy relajadito».

La conversación parecía ir por el camino de la calma sentimental del cantante, pero Osborne no pudo evitarlo y añadió: «Además me la he cortado». Joaquín, sorprendido, reaccionó incrédulo: «¿Qué dices? ¿Que te has cortado qué?». Fue entonces cuando Bertín aclaró con su retranca habitual: «Que me he cortao la coleta».

El artista no dejó pasar la oportunidad y le preguntó entre carcajadas: «¿Que te has hecho la vasectomía? ¿En serio?». Y Bertín, manteniendo el tono jocoso, remató: «Sí, sí… Yo no sé si me la han hecho bien, vamos a ver. Yo creo que hay algo que no ha salido bien».

El momento, que provocó carcajadas en plató, mostró a un Bertín relajado, seguro de sí mismo y disfrutando, según él, de una etapa distinta: sin pareja, viviendo su soltería y con la capacidad de reírse de todo, incluso de sí mismo.

