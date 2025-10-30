Suscríbete a
El 'hat-trick' de Juanma Moreno a María Jesús Montero: tres presupuestos andaluces frente a cero de la ministra desde el año 2023

La consejera andaluza Carolina España ha aprobado ya tres cuentas autonómicas y acaba de presentar la cuarta, mientras la líder del PSOE andaluz lleva tres años consecutivos sin presentar su plan en tiempo y forma

Carolina España, consejera de Economía de la Junta de Andalucía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda
Carolina España, consejera de Economía de la Junta de Andalucía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda abc
Antonio R. Vega

Si la política andaluza se rigiera por las reglas del fútbol, la crónica deportiva diría que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, habría goleado con un 'hat-trick' a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ... Tres presupuestos andaluces aprobados desde 2023 frente al marcador a cero en las cuentas generales del Estado que mantiene la también vicepresidenta primera del Gobierno en lo que va de legislatura.

