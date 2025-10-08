Suscríbete a
El subinspector de la Policía Local de Granada al que juzgan por malos tratos vuelve a ser denunciado por incumplir la orden de alejamiento

La actual pareja de su exmujer asegura que el pasado fin de semana los persiguió en coche en Ronda y mantuvo hacia ellos una actitud «intimidatoria y de acoso»

Un subinspector de la Policía Local de Granada acusado de agredir a su mujer se enfrenta a casi siete años de cárcel

Un policía local entra en el edificio donde hoy se ve el caso contra el subinspector
Guillermo Ortega

Granada

El polémico subinspector de la Policía Local de Granada para quien la Fiscalía pide seis años y diez meses de prisión por un delito continuado de malos tratos hacia su exmujer y por quebrantar en varias ocasiones la orden de alejamiento que le fue ... impuesta, ve complicarse su situación todavía más.

