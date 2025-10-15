Suscríbete a
Muere tras precipitarse de una escalera cuando reformaba en unas naves en Guadahortuna (Granada)

El siniestro ha tenido lugar en la tarde de este miércoles en unas instalaciones ganaderas

Granada

Un hombre de 49 años ha fallecido tras precipitarse de una escalera cuando realizaba labores de rehabilitación en un cortijo situado en Guadahortuna (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, ... Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

