Muere tras precipitarse de una escalera cuando reformaba en unas naves en Guadahortuna (Granada)

Un hombre de 49 años ha fallecido tras precipitarse de una escalera cuando realizaba labores de rehabilitación en un cortijo situado en Guadahortuna (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, ... Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Noticia Relacionada Muere el conductor de un coche tras salirse de la carretera y chocar contra un muro en Marchena J. D. El accidente ha ocurrido sobre la una y media de este miércoles en la carretera que une este pueblo con Carmona

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha informado al 112 sobre las 18.00 horas del siniestro, en el que un hombre había fallecido tras precipitarse de una escalera cuando realizaba labores de rehabilitación de unas naves ganaderas en un cortijo. Hasta el lugar, además de los servicios sanitarios, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.

Protocolo

Los sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, del que no han trascendido más datos. Guardia Civil ha informado de la activación del protocolo judicial.

El 112 ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.