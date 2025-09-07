Carlos V, el Rey que introdujo a Granada y España, en la época Renacentista

Cualquiera que haya estudiado un poco la historia de España sabrá que los Reyes Católicos están enterrados en Granada, en concreto en la Capilla Real, junto a la catedral. También están allí los restos de su hija, Juana I, y del marido de ... éste, Felipe I. Conocida ella como Juana la Loca y él como Felipe el Hermoso. También es del dominio público que en Granada hay un palacio que lleva el nombre de Carlos V, hijo de Felipe y Juana. Está en medio del recinto de la Alhambra y, aunque a primera vista pueda parecer metido ahí con calzador y que no pega con el conjunto monumental, si se analiza al margen de ese contexto se comprobará que es un edificio fascinante. Y sobre todo, muy novedoso. Por dos motivos: es de planta cuadrada con un patio circular en el interior, algo que apenas tiene precedentes en la arquitectura renacentista. El segundo motivo es precisamente ese, el de ser de ese estilo, en un país que todavía estaba en la época gótica y plateresca.

Carlos V vivió en Granada entre junio y diciembre de 1526. Eso quiere decir que el año que viene se cumplen quinientos de su estancia, y para analizar el impacto que tuvo su presencia en la ciudad, se ha organizado por parte del Patronato de la Alhambra un simposio internacional que atraerá a estudiosos de varios países los días 18 y 19 de este mes de septiembre.

La Puerta de las Granadas es un homenaje al monarca y simboliza el triunfo del cristianismo antonio l. juárez

En marzo de 1526, Carlos se casó con una prima hermana que se llamaba Isabel y era portuguesa. La boda se celebró en Sevilla y el viaje de novios duró meses. Comenzó en Córdoba, siguió en Úbeda y Jaén y llegó a Granada el 4 de junio de 1526, a una ciudad en la que ya existían el barrio del Albaicín y el del Realejo. En cuanto al resto de la ciudad, había asentamientos cerca del río Genil y en las cercanías del lugar donde se empezaba a planear la construcción de la catedral.

Se alojaron en la Alhambra y quedaron fascinados, así que prolongaron su estancia seis meses. Y pudieron ser muchos más, porque el objetivo de Carlos V era establecerse en Granada de forma definitiva. De ahí que mandara construir un palacio, su palacio, al prestigioso arquitecto Pedro Machuca. Las obras comenzaron en 1527 pero sufrieron un sinfín de retrasos. En realidad, se da como fecha de finalización de la obra el año 1980. Para que luego digan de la Sagrada Familia.

¿Se puede decir que Carlos V fue el introductor del Renacentismo en España, vía Granada? La historiadora y arquitecta granadina Blanca Espigares Rooney cree que sí y hace hincapié en la importancia que tuvo para eso la figura de una persona más anónima, Luis Hurtado de Mendoza. «Su padre fue la mano derecha del Rey Fernando y a su familia le encomendaron los Reyes Católicos la alcaidía de la Alhambra», argumenta, para hablar de su influencia.

Luis Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla, llamaba primo a Carlos V, y viceversa, eran como de la familia. Fue él quien le recomendó casarse con Isabel de Portugal el que diseñó lo que Espigares define como «el aparato propagandístico, urbano y arquitectónico» al monarca. «La suya era una familia muy culta que introdujo en España el Renacentismo, quiso hacer de Granada una ciudad imperial y a Carlos V le gustó la idea, pasó por el aro».

Granada creció bajo el diseño auspiciado por el rey y eso se tradujo en puntos como la Plaza Nueva antonio l. juárez

De ahí que la Granada que crecía se diseñara de acuerdo a las nuevas tendencias. Un ejemplo es la iglesia de San Matías, «un proyecto aupado por Carlos V». Otro, que la catedral de Granada, en vez de ser gótica, «pasara a ser renacentista y se encargara al arquitecto Diego de Siloé». En definitiva, subraya la historiadora, «la expansión, o más bien la reforma, de Granada, empezó con los Reyes Católicos pero se hizo más visible con Carlos V, aunque él no viviera para verla: la Puerta de Granada en la Cuesta de Gomérez, la Plaza Nueva…Fue una modernización y un cambio muy importante», agrega.

Carlos V, según los historiadores, tenía una vertiente humanista muy acusada. Eso explica que en su estancia en Granada recibiera a poetas como Garcilaso de la Vega. También, pero esto más por su faceta militar, gustó mucho de hablar con Hernán Pérez del Pulgar, que en su día conoció a Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Al rey le encantaba escuchar sus hazañas bélicas.

Cuentan también los expertos que a Carlos V le gustaba la pompa, pero también el anonimato. De vez en cuando montaba en su caballo y salía del recinto de la Alhambra para recorrer las cercanías, la por entonces inexplotada vega que circunda la ciudad. En alguna ocasión se hizo pasar por un mercader para pasar desapercibido.

En diciembre de 1526, seis meses después de su llegada, Carlos V se fue. Había tensión bélica en el Mediterráneo, intereses encontrados con Italia y batallas con los otomanos. La corte se trasladó a Valladolid, donde en realidad nunca había dejado de estar aunque los asuntos importantes fueran abordados en Granada durante breve periodo. En Valladolid nació en mayo de 1527 un hijo de Carlos e Isabel al que pusieron de nombre Felipe y que después gobernó como Felipe II. Ese rey fue concebido en Granada, donde el 15 de septiembre de 1526 se anunció que la emperatriz estaba embarazada. Fue otra huella que dejó.