Suscríbete a
ABC Premium

Carlos V, el Rey que introdujo a Granada y España, en la época Renacentista

En unos meses se cumplirán 500 años de la estancia del nieto de los Reyes Católicos, que dejó como legado el modelo arquitectónico para su reforma y expansión

Mandó construir un palacio rompedor, de planta cuadrada pero con un patio interior redondo, y aconsejado por Luis Hurtado de Mendoza fraguó el diseño en puntos clave

Así arregla la Alhambra la fachada del Palacio de Carlos V por primera vez en su historia

Interior del Palacio de Carlos V, edificio rompedor y pionero del Renacentismo en España
Interior del Palacio de Carlos V, edificio rompedor y pionero del Renacentismo en España antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cualquiera que haya estudiado un poco la historia de España sabrá que los Reyes Católicos están enterrados en Granada, en concreto en la Capilla Real, junto a la catedral. También están allí los restos de su hija, Juana I, y del marido de ... éste, Felipe I. Conocida ella como Juana la Loca y él como Felipe el Hermoso. También es del dominio público que en Granada hay un palacio que lleva el nombre de Carlos V, hijo de Felipe y Juana. Está en medio del recinto de la Alhambra y, aunque a primera vista pueda parecer metido ahí con calzador y que no pega con el conjunto monumental, si se analiza al margen de ese contexto se comprobará que es un edificio fascinante. Y sobre todo, muy novedoso. Por dos motivos: es de planta cuadrada con un patio circular en el interior, algo que apenas tiene precedentes en la arquitectura renacentista. El segundo motivo es precisamente ese, el de ser de ese estilo, en un país que todavía estaba en la época gótica y plateresca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app