La alcaldesa de un pueblo de Granada denuncia la difusión de fotos suyas «vejatorias» creadas por Inteligencia Artificial

Ya se sabe que la Inteligencia Artificial (IA) genera opiniones encontradas, pero Ana Belén Martínez, alcaldesa de Cúllar, un pueblo del norte de la provincia de Granada, de unos cuatro mil habitantes y a más de cien kilómetros de la capital, lo tiene ... claro: lo que ha hecho con ella es «vomitivo».

La regidora ha denunciado ante la Guardia Civil de la localidad la aparición y difusión en redes sociales de varias imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que se suplanta su identidad y se la coloca en escenas humillantes y de contenido sexual.

Las fotografías, según ha explicado a varios medios, comenzaron a circular el pasado miércoles a través del perfil de Facebook de una antigua vecina del pueblo. Aunque estaba claro que se trataba de un montaje, porque el diseño distaba mucho de ser perfecto, se difundió con la velocidad de la pólvora. Esa misma noche, denunció.

La unidad de delitos informáticos del Instituto Armado ya está investigando los hechos, que la alcaldesa considera de una gravedad extrema. Las imágenes manipuladas la muestran dentro de un ataud, rodeada de hombres en actitud lasciva, en ropa interior... confiesa que, cuando las vio, sufrió un ataque de ansiedad.

Las vio porque se las enseñó una compañera, le mostró una captura de pantalla justo cuando ambas estaban en un acto conmemorativo del 25N, precisamente la fecha en la que se protesta contra la violencia hacia las mujeres. Se sintió, por lo tanto, «más afectada aún».

Le ha dado rabia por ella, naturalmente, pero subraya que también por sus padres, que están mayores, y por sus hijos, aún menores de edad. Y está dispuesta a llegar hasta el final, no sólo por lo que está sufriendo sino porque sabe que «otras mujeres esetán pasando por lo mismo«.

En sus declaraciones, Ana Belén Martínez, del PSOE, descarta que la fechoría tenga un trasfondo político. Se inclina a pensar que es obra de alguna persona perturbada a la que no exculpa por el hecho de serlo. «Todos tenemos familia y debemos pensar en ella antes de hacer determinadas cosas», ha añadido.