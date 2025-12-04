Suscríbete a
ABC Premium

La alcaldesa de un pueblo de Granada denuncia la difusión de fotos suyas «vejatorias» creadas por Inteligencia Artificial

«Son vomitivas», describe Ana Belén Martínez, que vio las imágenes precisamente en un acto convocado contra la violencia hacia las mujeres

Las instantáneas muestran a la regidora dentro de un ataúd o rodeada de hombres en actitud lasciva; ya ha denunciado los hechos a la Guardia Civil

Dos de los padres de las niñas desnudadas con IA en Almendralejo: «Destruir la salud mental de mi hija les ha salido por solo 1.200 euros»

Ana Belén Martínez, alcaldesa del pueblo granadino de Cúllar
Ana Belén Martínez, alcaldesa del pueblo granadino de Cúllar ideal
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya se sabe que la Inteligencia Artificial (IA) genera opiniones encontradas, pero Ana Belén Martínez, alcaldesa de Cúllar, un pueblo del norte de la provincia de Granada, de unos cuatro mil habitantes y a más de cien kilómetros de la capital, lo tiene ... claro: lo que ha hecho con ella es «vomitivo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app