El Gobierno intenta enfrentar a las comunidades con la inmigración

Divide y vencerás. El Gobierno de España ha logrado poner de acuerdo a comunidades de distintos signo político en la distribución de los menores migrantes que llegaron a las costas de Canarias en la última crisis migratoria. De Andalucía a Castilla-La ... Mancha, de Castilla y León y Madrid a Asturias, sus presidentes han criticado el extraño criterio de reparto, que 'enviará' 677 para la región andaluza y cero para País Vasco y Cataluña (se ha comprometido a 31 por 'solidaridad').

Ante el rechazo mayoritario, y a la espera de que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por varios gobiernos autonómicos, el Ejecutivo central ha querido en estos días enfrentar a Andalucía con Euskadi, como denuncian desde la propia Junta.

El lehendakari Imanol Pradales realizó unas declaraciones que la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó contra Juanma Moreno con la peor intención. «¿Cómo es posible que niños que tienen que estar bajo la tutela de la Junta estén saliendo de Andalucía hacia el País Vasco?», apuntaba la socialista, acusando a San Telmo de mandar menores al norte del país y saltándose toda la protección que merecen. «Es un bochorno».

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha desmentido este «bulo» de forma rotunda. La Junta no está detrás de esa supuesta práctica con tintes mafiosos además de racistas. Esta semana se reunía con su homóloga en el gobierno Vasco, Nerea Melgosa, para desmentir ambas esta acusación. «Ha quedado claro que el Gobierno andaluz no está trasladando al País Vasco menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo su tutela, tal y como están insinuando terceras personas», critica la consejera. «En ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretende señalar la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero». «En un tema tan sensible, hemos visto como los maestros del fango han intentado embarrar mintiendo con el tema de los menores, pero no me sorprende. Los tratan como pura mercancía».

Clima afable y de coordinación entre comunidades

Las dos destacaban «el clima afable, de trabajo y coordinación entre ambas regiones, dispuestas a seguir trabajando por el interés del menor». López entiende que el País Vasco demande esa condición de frontera norte que de facto ya se la ha reconocido, pero «no podemos aceptar que el Gobierno central pretenda enviar a Andalucía 677 menores migrantes» excluyendo a otros territorios.

La consejera ha subido el tono con sus últimas declaraciones ante lo que considera un disparo a la línea de flotación del sistema andaluz, que reventará con las políticas de Sánchez. Insiste en que tratan a los niños «como pura mercancía» y el ardid de trilero que ha 'colado' a 668 «adultos bajo la apariencia de mayores de edad».

«Son 668. 668 niños a los que no quieren reconocer», criticaba López. «Aquí están los 668 informes de los niños que han trasladado bajo apariencia de mayores de edad que no los quieren reconocer. Se lo digo a los solidarios», respondía, aferrado a los voluminosos cuadernos fraccionados por provincias.

A eso se le añade que este verano «nos han llegado a nuestras costas 388 niños. Porque tenemos 900 kilómetros de costa y estamos a 14 kilómetros de África. Somos frontera sur y los únicos que no los reconocen son María Jesús Montero y Pedro Sánchez». Andalucía «es una tierra solidaria, queremos seguir siéndolo y acoger a más niños, pero dentro de la capacidad del sistema. No sólo implica atención básica de las necesidad primarias, sino también formación, educación, inserción laboral, trabajo con ellos en la brecha idiomática... ese es el sistema que queremos mantener y quieren reventar y transformarlo en edificios con niños apilados».

«El interés del menor es el menor de los intereses» del Gobierno, que cada día «protagoniza un capítulo más de 'Aquí no hay quien viva'».