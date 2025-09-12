Suscríbete a
El Gobierno intenta enfrentar a las comunidades con la inmigración

La Junta critica el bulo de que Andalucía manda migrantes bajo su tutela al País Vasco y asegura que es una maniobra para provocar el choque entre comunidades

El Gobierno intenta enfrentar a las comunidades con la inmigración
José María Aguilera

Divide y vencerás. El Gobierno de España ha logrado poner de acuerdo a comunidades de distintos signo político en la distribución de los menores migrantes que llegaron a las costas de Canarias en la última crisis migratoria. De Andalucía a Castilla-La ... Mancha, de Castilla y León y Madrid a Asturias, sus presidentes han criticado el extraño criterio de reparto, que 'enviará' 677 para la región andaluza y cero para País Vasco y Cataluña (se ha comprometido a 31 por 'solidaridad').

