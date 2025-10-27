Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno concede subvenciones para vivienda en comunidades y administraciones afines y margina a Andalucía

Aprueba la ayuda de 48,5 millones de euros para Cataluña y destina sólo cuatro a la comunidad andaluza para la Diputación de Sevilla

El Ministerio retiró esa aportación al Ayuntamiento de la capital hispalense para otorgársela a la institución provincial, en manos del PSOE

La Junta duplica la inversión en políticas de vivienda

La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa
La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre okupación y preocupación, la vivienda es el principal problema para los españoles. Una aseveración que se desprende de las últimas encuestas sociológicas. En realidad, es el acceso a ella, las dificultades (económicas) para alquilar o comprar un inmueble que se transforma en ... el hogar. El desequilibrio entre oferta y demanda y las políticas erráticas por parte de las administraciones, derivado todo del 'crack' de principios de este milenio, han generado un conflicto que afecta especialmente a las jóvenes generaciones, incapaces de emanciparse bajo estas condiciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app