El Gobierno aprobará en septiembre el anteproyecto de ley para la condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas

El Gobierno de España prevé aprobar «en breve» en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regulará la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que pactó en febrero con ERC. Incluso se apunta a la fecha del 2 de septiembre como el día para esa aprobación. Este anteproyecto sostendrá el traspaso al Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas

Fuentes gubernamentales aseguran que condonación «supondrá una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, mejorará su posición financiera, facilitará su acceso a los mercados y les permitirá destinar más recursos para reforzar el estado de bienestar».

No obstante, desde la Junta de Andalucía aseguran que esta maniobra sólo sirve para contentar a los gobiernos de Cataluña y País Vasco, sus socios en el Congreso de los Diputados, y no soluciona nada a Andalucía. «Es un guantazo a todos los andaluces y una traición que no es de recibo», apuntaba hace meses la portavoz Carolina España, pues pretenden tapar el debate sobre la necesaria financiación autonómica con esta quita de la deuda. Una medida que castiga a «quienes hacen bien las cosas».

Esta iniciativa es fundamental para que ERC siga apoyando al Gobierno de España, aunque ahora deberá completarse con la financiación singular. Son los pasos necesarios si quieren que les aprueben los Presupuestos Generales de 2026.