Suscríbete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

Las fusiones de colegios, el remedio contra la caída de la natalidad en Andalucía

San Fernando, Sevilla y Córdoba han sido la punta de lanza de la unificación de centros

Un tercio de las aulas de niños de 3 años está vacía en Andalucía

Manifestación en Córdoba contra el cierre de colegios en Las Palmeras en febrero de 2024
Manifestación en Córdoba contra el cierre de colegios en Las Palmeras en febrero de 2024 RAFAEL CARMONA
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como el modelo sanitario, al que la Junta de Andalucía le está dando una vuelta para que entre en una «nueva era», el educativo también necesita una reflexión profunda para que se adapte a la realidad del siglo XXI bien empezado y deje ... atrás el corsé del último tramo de la centuria anterior en el que fue concebido como un instrumento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que ningún niño con talento —o sin él— se quedara atrás por falta de medios económicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app