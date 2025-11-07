Suscríbete a
Urbanismo concede la licencia de obras para 30 viviendas VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad

El edificio, próximo al Puente del Arenal, contará con dos locales comerciales, 32 aparcamientos para vehículos, 32 para bicicletas y 30 trasteros

Vimcorsa destinará cerca de 13 millones en 2026 para impulsar 948 viviendas protegidas en Córdoba

Zona en la que se construirá las 30 viviendas VPO en el Campo de la Verdad Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar la próxima semana la licencia de obras para la construcción del edificio con 30 viviendas VPO en el entorno del Campo de la Verdad, próximo al Puente del Arenal y el Puente ... de Miraflores.

