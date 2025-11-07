Urbanismo concede la licencia de obras para 30 viviendas VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar la próxima semana la licencia de obras para la construcción del edificio con 30 viviendas VPO en el entorno del Campo de la Verdad, próximo al Puente del Arenal y el Puente ... de Miraflores.

Además, están incluidas en la obra dos locales comerciales, 32 plazas de aparcamiento para vehículos, 32 plazas de bicicletas y 30 trasteros. La ubicación exacta es la calle Acera de Granada esquina con calle Escritora Concha Lagos y esquina también con la Avenida Campo de la Verdad. Se trata de un terreno próximo a la entrada del Puente del Arenal.

El pasado mes de septiembre, el El presidente de Vimcorsa y responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico ya declaró que había 30 viviendas en régimen de venta en el Campo de la Verdad con el proyecto de ejecución ya redactado y se prevé el inicio de la obra el próximo año». Por el momento, en noviembre, se aprueba la licencia de obras para esta zona.

Noticia Relacionada Vimcorsa lanza la primera promoción de VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste a la vez que se urbaniza el suelo Javier Gómez La empresa municipal de vivienda adjudica todos los estudios y proyectos hasta la obra por medio millón en el nuevo gran barrio de Poniente

Los técnicos responsables del proyecto son Rafael Alcántara Pedrajas y Francisco Ragel Bustamante. Vimcorsa tiene una inversión prevista total para el próximo año de casi 13 millones de euros. En concreto, 12.947.000 euros. Con esas cifras se pretende impulsar la puesta en marcha de 948 viviendas (759 de ellas en régimen de venta y 189 destinadas al alquiler).