Constructor analiza la falta de mano de obra en el sector en Córdoba

Empresarios de la construcción han abordado en su última asamblea el impacto de los costes fiscales y la disponibilidad de suelo en el precio de la vivienda

La patronal de la construcción de Córdoba pide que Urbanismo lleve a «máximos» el decreto de la VPO

Las claves del precio de la vivienda nueva en Córdoba: un 3% de subida en 2024 y un mercado más equilibrado

Asamblea de Constructor celebrada en Córdoba esta semana
Construcor ha reunido a sus asociados en una asamblea extraordinaria para analizar las cuestiones más importantes para el sector en la recta final de año y fijar actuaciones para el próximo. Entre ellas, el empleo ha ocupado el principal análisis, por la falta de profesionales, ... y la necesidad imperiosa de que se conozca la realidad de las condiciones laborales del sector, que ofrecen y favorecen el desarrollo de una carrera profesional de larga trayectoria.

