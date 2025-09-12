Siguió a un representante de joyería y aprovechó una parada para robar en su coche piezas por valor de 150.000 euros en El Carpio

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba ha detenido en la localidad de Sevilla a una persona de 26 años de edad, con antecedentes previos relacionados a delitos contra el patrimonio, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo en El Carpio.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo del año 2024, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada, que se había cometido un robo con fuerza en el interior de un vehículo, donde la víctima, un representante de piezas de joyería de alto valor, viajaba con un alto número de ellas en el interior del vehículo.

Gracias a la inspección ocular practicada en el lugar de los hechos, unida a las investigaciones que los agentes practicaron, se pudo verificar cómo el supuesto autor, sometía a seguimiento al representante joyero, aprovechando una parada de éste en la localidad de El Carpio para forzar el vehículo y sustraer los distintos muestrarios contenedores con joyas valoradas en 150.000 euros, y huyendo apresuradamente del lugar.

Identificación

El avance de la investigación ha culminado con la plena identificación del autor de los hechos, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial por un delito de robo con fuerza en las casas.

Tras obtener los necesarios permisos y mandamientos, se estableció un operativo perfectamente coordinado, en el cual intervinieron los agentes investigadores de la Guardia Civil de Córdoba y miembros de distintas Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

Fruto del conjunto de las actuaciones llevadas a cabo, los investigadores han logrado la intervención de cientos de piezas de joyería, dos armas de fuego, dinero en metálico y efectos sustraídos procedentes de otros ilícitos.