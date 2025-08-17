El Sepulcro de El Carpio y los detalles de su participación en el Vía Crucis Magno de Córdoba

La Piadosa Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro de El Carpio participará en el Vía Crucis Magno de Córdoba con sus mejores insignias para la ocasión.

Esta cofradía tiene una amplia y rica historia. De hecho el sarcófago, que realizó el gran escultor Gregorio Fernández, «puede considerarse el paso procesional más antiguo de España», según apunta el artista Jesús Zurita, director artístico de esta hermandad desde hace quince años.

El Cristo yacente original que se contuvo en ese sarcófago pertenece al Museo del Prado, pero está depositado en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. En la actualidad la urna cobija a un yacente de Antonio Castillo Lastrucci.

La cofradía estrenará para la ocasión la cruz de guía, que tiene la particularidad de conjugar orfebrería y, sobre todo, da protagonismo a la escultura y la pintura.

Se va a procesionar por primera vez como bandera el paño mortuorio de la hermandad, la insignia que se dispone desde hace ocho años sobre el féretro de los hermanos en los entierros.

Estandarte

También formará parte de su presencia en la Magna de Córdoba el estandarte que se hizo hace más de diez años, obra de Pedro Palenciano, bordador de Andújar.

La cofradía está integrada por 400 hermanos y el Señor del Sepulcro protagoniza la decimocuarta estación (el sepulcro) del vía crucis de San Juan Pablo II, dentro del cuarto bloque en que se estructura la celebración diocesana.

Le antecederá el Cristo del Remedio de Ánimas de Córdoba y tras Él irá Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba. Tiene previsto el traslado de regreso entre la Mezquita-Catedral y la basílica de San Pedro el 17 de octubre.

Logotipo creado por Jesús Zurita para el Sepulcro de El Carpio en el Vía Crucis Magno de Córdoba Sepulcro El Carpio

Zurita, natural de El Carpio, ha creado el logotipo de la participación de esta cofradía en el Vía Crucis Magno que conmemora los 600 años de la llegada de este piadoso rezo a Occidente gracias al Beato Álvaro de Córdoba.

El diseño lo articula en torno a una gran letra V, alusiva al vía crucis, y una cruz alzada que integra la Cruz de Jerusalén. Ambos elementos se combinan para formar una figura que evoca un vítor, símbolo con raíces en el Imperio Romano cristianizado.

La composición también sugiere una cruz de la que pende un velo de tinieblas aludiendo a la oscuridad que cubrió la tierra tras la muerte del Señor.

Ese velo remite al que se rasgó en el templo, señal de que el nuevo templo es su propio cuerpo, entregado como Cordero de Dios. Por eso, la Cruz de Jerusalén aparece rodeada por un sol rampante y catorce luceros de cuatro puntas, timbrado por una corona marquesal en referencia a la Casa de El Carpio.

Todo el conjunto armoniza con los colores rojo y verde, característicos del sarcófago. El diseño es versátil, con distintas jerarquías tipográficas que permiten adaptar su uso a diversos soportes.

Noticia Relacionada Jesús Zurita asesorará a la hermandad del Rescatado en arte y patrimonio Julia García Higueras La junta de gobierno encomienda al creador de El Carpio ser director artístico, y comenzará con el cartel y papeleta de sitio del Vía Crucis Magno

La cofradía del Sepulcro de El Carpio está viviendo esta ocasión única en cada aspecto. El hermano mayor, Juan Gavilán, y el capataz, José Velasco, se han dirigido a los caballeros del Santo Sepulcro que ya no pertenecen a la cuadrilla de braceros para animar a su participación portando al Señor en el Vía Crucis Magno y en el traslado de regreso a la basílica de San Pedro el 17 de octubre.

«Será un momento histórico para nuestra hermandad, un acto singular y extraordinario, que posiblemente no se vuelva a repetir», asegura la cofradía.

Jesús Zurita subraya que el sarcófago es la «pieza patrimonial más importante de nuestra hermandad» y por eso «debemos intensificar la divulgación de la curiosa historia que encierra, vinculada a un Grande de España cuya relevancia fue reconocida en su tiempo, la de Luis Méndez de Haro, marqués de El Carpio».

Recuerda que sus restos «fueron trasladados a la cripta de nuestro pueblo en el sarcófago atribuido -con fundamento- a Gregorio Fernández que actualmente alberga la bendita imagen de Nuestro Señor».