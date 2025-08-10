Jesús Zurita asesorará a la hermandad del Rescatado de Córdoba en arte y en el cuidado de su patrimonio

El artista Jesús Zurita, en la presentación del cartel de gloria de Córdoba en 2022

Jesús Zurita asesorará a la hermandad del Rescatado en los proyectos que emprenda en el ámbito del arte desde este momento y en el futuro, así como en la conservación de su patrimonio.

Natural de El Carpio, este artista tiene estrechos vínculos con las cofradías de Córdoba y provincia. Fue autor del cartel de gloria de Córdoba del año 2022, realizó el cartel y logotipo del 400 aniversario de la hechura del Nazareno de La Rambla.

Acaba de elaborar el logotipo del Sepulcro de El Carpio (cofradía de la que es asesor desde hace 15 años) para el Vía Crucis Magno de Córdoba de octubre, y tiene encargado el cartel del 50 aniversario de la hermandad del Císter de Córdoba.

La junta de gobierno de la cofradía del Rescatado, reunida en cabildo ordinario de oficiales, acordó esta designación para reafirmar su compromiso con la preservación de su patrimonio, fortalecer la identidad visual corporativa e impulsar su desarrollo artístico.

«Miramos con ilusión hacia los proyectos que verán la luz en los próximos años, en los que su colaboración será fundamental», anuncia la hermandad en un comunicado.

Vía Crucis Magno

En este rol, Jesús Zurita creará el cartel pictórico que anunciará la participación de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado en el Vía Crucis Magno 'Córdoba Vía Sacra de Occidente', así como la papeleta de sitio, las camisetas de los costaleros y las pulseras conmemorativas de la cofradía por este acto.

Zurita indicó a ABC que será la junta de gobierno que lidera Inmaculada de Lara la que vaya marcando el ritmo de los proyectos. «La idea es dar un salto de calidad a nivel artístico porque la devoción y la historia la tienen».

Asegura Zurita que el Rescatado forma «parte sustancial y significativa de la Córdoba religiosa y barroca: es que es, en sí mismo, un icono de Córdoba. Habita en su alma, en esos adentros inexplicables que se manifiestan después clara y naturalmente en sus formas y perfiles, en sus contornos y en sus centros, en la memoria colectiva, en la historia viva».

Noticia Relacionada El Císter encarga a Jesús Zurita el cartel de su cincuentenario Luis Miranda El pintor nacido en El Carpio es uno de los autores más destacados de la escena andaluza

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y especialista en conservación y restauración de obras de arte. Su obra pictórica se encuentra entre la figuración y la abstracción. Formó parte de la décimo tercera promoción de artistas de la Fundación Gala.

Fue comisario del festival de arte contemporáneo Scarpia y es profesor de Secundaria en el IES Guadalquivir de Córdoba.