José Manuel Moreno, nuevo hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba

Los únicos candidatos que concurrían a los cabildos de elecciones a hermano mayor desarrollados este domingo en las hermandades de Jesús Nazareno y las Lágrimas, respectivamente, han obtenido el respaldo para regirlas los próximos cuatro años.

José Manuel Moreno Ruiz, que ha sido ... diputado mayor de gobierno en las dos últimas juntas en Jesús Nazareno, ha recibido 89 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, por lo que regirá la cofradía de Jesús Nazareno.

Moreno Ruiz basa su proyecto en la continuidad de los proyectos emprendidos en el mandato de José Antonio Pérez: la finalización de la restauración y enriquecimiento del paso de palio de María Santísima Nazarena y la terminación del paso de Jesús Nazareno, así como la restauración de la imagen de María Santísima Nazarena, ya aprobada por los hermanos.

El patrimonio va a ser un eje fundamental en su labor y estudiará la posibilidad de afrontar tareas de conservación en piezas antiguas de la cofradía.

Incidir en la formación cristiana permanente del grupo joven para ir más allá de las representaciones y los montajes y desmontajes de cultos va a ser otra de sus prioridades.

La Madrugada

Su postura actual ante la Madrugada es «que no entraríamos a no ser que haya un proyecto por parte de la Agrupación de Cofradías en el que se apostara por la Madrugada porque, si no, sería inviable. No podría ser como en la antigüedad vernos solos en la carrera oficial. No es prioritario para nada», como explica preguntado por ABC.

Añade que «estamos muy bien en nuestro día, que es el Jueves Santo y en nuestra hora siendo la primera cofradía que abre la carrera oficial».

Mantendrá también la colaboración en caridad con las parroquias de San Andrés y Nuestra Señora de Belén, y con la Casa de Jesús Nazareno. Moreno Ruiz lleva en la cofradía como hermano desde 1992 y ha sido nazareno de luz, portador de atributos en el cortejo y costalero del Señor, entre otros puestos.

Lágrimas

Por otra parte, en la hermandad de las Lágrimas, José Luis Sánchez optaba a la reelección como hermano mayor y las votaciones se han saldado por unanimidad con 40 votos favorables de los 40 emitidos en la asamblea desarrollada el domingo por la mañana.

José Luis Sánchez, en los recientes cultos a María Santísima de las Penas Hermandad Lágrimas

En su segundo mandato al frente de la corporación del Parque Figueroa, José Luis Sánchez trabajará para dar un impulso al guion procesional completo, con el estandarte corporativo, y realizar poco a poco el nuevo paso del Santísimo Cristo de las Lágrimas.

El 90% de su junta de gobierno se mantiene en esta nueva etapa. A largo plazo, en torno al año 2029 será el momento de plantear ir a carrera oficial, como detalla a ABC.

Durante su primer mandato Sánchez se ha volcado en ampliar el número de hermanos y nazarenos, la acción social, la formación y el grupo joven, que vive un buen momento.