Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Pasión en Córdoba

José Manuel Moreno, nuevo hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba

José Luis Sánchez logra la reelección por unanimidad en el cabildo de elecciones celebrado en la hermandad de las Lágrimas

Las elecciones a hermano mayor en las cofradías de Jesús Nazareno y las Lágrimas de Córdoba serán el 30 de noviembre

José Manuel Moreno, hermano mayor electo de la cofradía de Jesús Nazareno, ante el Señor
José Manuel Moreno, hermano mayor electo de la cofradía de Jesús Nazareno, ante el Señor Hermandad Jesús Nazareno
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los únicos candidatos que concurrían a los cabildos de elecciones a hermano mayor desarrollados este domingo en las hermandades de Jesús Nazareno y las Lágrimas, respectivamente, han obtenido el respaldo para regirlas los próximos cuatro años.

José Manuel Moreno Ruiz, que ha sido ... diputado mayor de gobierno en las dos últimas juntas en Jesús Nazareno, ha recibido 89 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, por lo que regirá la cofradía de Jesús Nazareno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app