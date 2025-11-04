José Luis Sánchez opta a la reelección como hermano mayor de las Lágrimas de Córdoba

José Luis Sánchez optará a la reelección como hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de las Lágrimas y María Santísima de las Penas tras cumplir su primer mandato.

Durante los últimos cuatro años su labor se ha centrado en dar estabilidad ... a la cofradía, incrementar el número de integrantes (hasta llegar actualmente a la cifra de 200) y de nazarenos, la formación de los hermanos y la acción social, como explica en declaraciones a ABC.

El grupo joven cuenta con 25 componentes y también hay un grupo estable de trabajo más allá de la junta de gobierno que está implicado en todos los proyectos de caridad que se hacen en el barrio en colaboración con el párroco, Ángel Roldán. Entre ellos figuran las próximas citas solidarias de Navidad. El cabildo general de elecciones con Sánchez como único candidato se celebrará el 30 de noviembre, domingo, en los salones parroquiales de Nuestra Señora de la Asunción, en el Parque Figueroa. Jesús Nazareno Por otra parte, en el proceso electoral en curso en la hermandad de Jesús Nazareno, ya hay también un candidato: José Manuel Moreno Ruiz, actual diputado mayor de gobierno con José Antonio Pérez, que también perteneció a la junta de gobierno de Víctor Molina. De ser elegido, sucederá a Pérez, quien anunció que no se presenta por razones personales, y mantendrá una línea de continuidad en los proyectos de la cofradía.

