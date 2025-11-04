Suscríbete a
José Luis Sánchez opta a la reelección como hermano mayor de las Lágrimas de Córdoba

Concluye su primer mandato en la corporación del Parque Figueroa en el que se ha centrado en aumentar el número de integrantes y la formación

En Jesús Nazareno José Manuel Moreno Ruiz es el único candidato para las elecciones del 30 de noviembre

Las elecciones a hermano mayor en Jesús Nazareno y las Lágrimas de Córdoba serán el 30 de noviembre 

José Luis Sánchez, en el centro con chaqueta oscura, junto a miembros de lu junta y del grupo joven, ante la Virgen de las Penas Hermandad Lágrimas
José Luis Sánchez optará a la reelección como hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de las Lágrimas y María Santísima de las Penas tras cumplir su primer mandato.

Durante los últimos cuatro años su labor se ha centrado en dar estabilidad ... a la cofradía, incrementar el número de integrantes (hasta llegar actualmente a la cifra de 200) y de nazarenos, la formación de los hermanos y la acción social, como explica en declaraciones a ABC.

