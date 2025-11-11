Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Ecos de la primera salida del Rocío y Lágrimas de Córdoba en los últimos cultos del Perdón en San Roque

La hermandad celebra el besamanos de la Virgen en el templo antes de cambiar su sede a la parroquia de la Trinidad

La cofradía del Perdón traslada su sede para el culto a la iglesia de la Trinidad de Córdoba y seguirá saliendo de San Roque

La Virgen del Rocío y Lágrimas, dispuesta bajo su palio califal para el besamanos Rafael Santiago / H. Perdón
Julia García Higueras

Córdoba

Con María Santísima del Rocío y Lágrimas la hermandad del Perdón va despidiéndose de su actual iglesia de San Roque para los cultos a sus titulares. El besamanos de la Virgen celebrado el domingo va cerrando su estancia en este templo antes ... de su cambio definitivo para el culto a la parroquia de la Trinidad.

