Ecos de la primera salida del Rocío y Lágrimas de Córdoba en los últimos cultos del Perdón en San Roque

Con María Santísima del Rocío y Lágrimas la hermandad del Perdón va despidiéndose de su actual iglesia de San Roque para los cultos a sus titulares. El besamanos de la Virgen celebrado el domingo va cerrando su estancia en este templo antes ... de su cambio definitivo para el culto a la parroquia de la Trinidad.

La Virgen ha recibido la visita de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, así como la de muchos residentes de este hogar situado en la calle Buen Pastor. Ellos y todos los demás devotos y hermanos que acudieron a venerar a la Virgen del Rocío y Lágrimas la admiraron bajo su palio de estilo califal con su primer manto de salida de terciopelo verde característico de los primeros años de la cofradía, y la saya bordada en oro sobre terciopelo granate.

La corona de salida de plata y amatistas de José Navarro, junto a la daga de plata, amatistas y marfil, y otras joyas completan esta imagen para el recuerdo porque es la primera vez en que se muestra bajo palio en un besamanos, algo que tampoco es frecuente en el resto de cofradías de Córdoba.

Un residente del Hogar de San Rafael, durante el besamanos a la Virgen del Rocío y Lágrimas, el domingo Hermandad Perdón

Así ha sido para subrayar el 25 aniversario de la primera procesión del Rocío y Lágrimas por las calles, y en alusión al Año Jubilar de la Esperanza, como detalla la hermandad.

El triduo, que comienza este miércoles 12 de noviembre (20.30 horas), y la función principal del sábado 15 van a ser en principio los últimos cultos que desarrolla en San Roque.

El pasado mes de septiembre la hermandad del Perdón dio a conocer que cambia de sede canónica a la parroquia de la Trinidad (exactamente las imágenes ocuparán la capilla bautismal), si bien la salida procesional del Miércoles Santo se mantiene en la iglesia de San Roque.

El tercer fin de semana de la Cuaresma de 2026 tanto el Señor del Perdón como la Virgen del Rocío y Lágrimas, una vez estén en la Trinidad, regresarán al templo de la calle Buen Pastor para comenzar allí la estación de penitencia del Miércoles Santo.