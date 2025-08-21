Los tres palios para el Rocío y Lágrimas de Córdoba durante sus 25 años en las calles

El primer palio que llevó la Virgen del Rocío y Lágrimas, en el año 2000

El Miércoles Santo de Córdoba del año 2000, hace ahora 25 años, tuvo la gran novedad de una nueva imagen. La hermandad del Perdón, que había salido por primera vez en 1996, incorporaba a su Virgen, María Santísima del Rocío y Lágrimas.

La entonces hermandad más joven de la Semana Santa de Córdoba pasaba a ser cofradía de dos pasos y ese año salía de la Catedral, por obras en su sede, la iglesia que se llamaba del Buen Pastor y ahora, como antes, de San Roque.

En este tiempo tres palios han cobijado a la imagen mariana y el primero fue verde con el techo rojo. Era un conjunto sencillo con corbatas, que son elementos que cuelgan de las caídas con la forma de esta prenda de vestir masculina. Era un palio de forma y estilo de bulla, muy condicionado por las dimensiones de la puerta del templo.

La cofradía buscaba el estilo del conjunto de su Virgen y en 2011 dio un paso distinto. María Santísima del Rocío y Lágrimas estrenó un nuevo palio, éste de cajón.

No era un corte absolutamente recto, porque el fleco final tenía forma, y destacaba por el fleco largo y las borlas. Fue un conjunto de un vivo color rojo que dio una apariencia más seria y solemne para la cofradía que, al fin y al cabo, residía en el Centro de Córdoba, en la Judería.

Noticia Relacionada El arte de la Mezquita-Catedral y Medina Azahara, en las jarras de Rocío y Lágrimas Luis Miranda El Perdón presenta el nuevo avance para la orfebrería del paso de palio de su titular

Aquel palio duró la mitad que el anterior, cinco años, y en 2016 la cofradía aprobó el proyecto de Álvaro Abril, inspirado en el arte andalusí, y lució por primera vez el conjunto actual, también en color rojo, con borlas en que se mezclaban los flecos y el cristal, y una llamativa crestería.

Se ha ido completando en los respiraderos en los últimos años y será el definitivo para la Virgen. El Miércoles Santo de 2025 fueron estreno los respiraderos laterales y trasero de María Santísima del Rocío y Lágrimas, obra del orfebre Jesús Iglesias con diseño de Álvaro Abril. Las piezas de guadamecí que los enmarcan las firma José Carlos Villarejo.

El baquetón toma las perspectivas especiales del desglose del capitel corintio simple de las columnas adosadas tan presentes en las diferentes ampliaciones de la Mezquita de Córdoba.

Detalle del respiradero del palio del Rocío y Lágrimas, la Semana Santa de 2025 Hermandad Perdón

Las caídas de orfebrería presentan un diseño mocárabe cuyas líneas se quiebran, y los mocárabes se emplean como prismas yuxtapuestos y colgantes que dan paso a los doseles de los laterales.

Los diferentes paños de orfebrería chapados en oro se inspiran en los tableros de mármol de la fachada del Mihrab, donde se observa una vegetación estilizada de largos tallos.

El friso final es una interpretación del friso de teselas que enmarcan al arco califal de acceso a la Cámara de las Limosna, según la descripción que ofreció en su momento la cofradía. Pero no queda todo ahí, puesto que el pasado mes de junio la cofradía dio a conocer cómo serán las jarras del palio, diseñadas por Julio Ferreira, cargadas de originalidad.