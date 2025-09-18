La cofradía del Perdón traslada su sede para el culto a la iglesia de la Trinidad de Córdoba y seguirá saliendo de San Roque

La Virgen del Rocío y Lágrimas y el Señor del Perdón, en el altar mayor de la Trinidad en 2021

Misma parroquia, distinto templo. Los hermanos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón han aprobado este jueves trasladar su sede canónica a la iglesia parroquial de San Juan y Todos los Santos, la Trinidad, y que reciban allí culto sus imágenes titulares.

No es una marcha absoluta de San Roque, su templo actual, porque la cofradía seguirá saliendo de allí cada Miércoles Santo. El hermano mayor, Jesús Campos, explicó a ABC que los hermanos habían manifestado que los horarios de apertura de la iglesia de la calle Buen Pastor dificultaban las visitas a sus imágenes. La mayor apertura del templo parroquial solucionará este problema.

Noticia Relacionada Los tres palios para el Rocío y Lágrimas durante sus 25 años en las calles Julia García Higueras La titular de la hermandad del Perdón se sumó a la estación de penitencia hace un cuarto de siglo

Por lo tanto, ahora el Señor del Perdón y la Virgen del Rocío y Lágrimas recibirán culto en la capilla bautismal de la Trinidad, donde ya han estado cuando ha tenido que cerrar su templo, y donde también tuvieron culto los titulares de la Sagrada Cena.

Traslados

Como explicó Jesús Campos, el triduo a la Virgen del Rocío y Lágrimas se hará todavía en San Roque, y justo después, el sábado 22 de noviembre, las dos imágenes partirán a la Trinidad. Allí serán todos los cultos desde ahora.

Cada tercer fin de semana de Cuaresma, regresará a San Roque para preparar la estación de penitencia. La pertenencia de la iglesia a la residencia San Juan de la Cruz también condiciona sus cultos y uso.

La cofradía agradeció al párroco de la Trinidad y consiliario, José Juan Jiménez Güeto, la buena disposición para acoger a la cofradía, que ya tenía una relación muy cercana porque San Roque pertenece a la misma parroquia. El templo contará de nuevo con tres cofradías, ya que también están la Santa Faz y el Vía Crucis.