Las reclamaciones al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática de basura alcanzan ya 74 millones de euros

Los primeros casos están ya vistos para sentencia desde hace unos seis meses

La CHG ahoga al Ayuntamiento con centenares de multas por vertidos de particulares

Depósitos de recogida neumática en un edificio de Poniente
Depósitos de recogida neumática en un edificio de Poniente Valerio merino
Javier Gómez

El sistema de recogida neumática de residuos, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es otra arista judicial que tiene el Ayuntamiento de Córdoba aún sobre la mesa. Las reclamaciones económicas de los demandantes sobre el Consistorio alcanzan ya ... los 74 millones de euros, según revelaron ayer fuentes de Capitulares a ABC Córdoba.

