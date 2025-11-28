Las reclamaciones al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática de basura alcanzan ya 74 millones de euros

El sistema de recogida neumática de residuos, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es otra arista judicial que tiene el Ayuntamiento de Córdoba aún sobre la mesa. Las reclamaciones económicas de los demandantes sobre el Consistorio alcanzan ya ... los 74 millones de euros, según revelaron ayer fuentes de Capitulares a ABC Córdoba.

Hasta ahora, la estimación inicial que había realizado el Ayuntamiento era que las reclamaciones podrían costarle a las arcas municipales unos 20 millones de euros. Según la última actualización, las cantidades reclamadas por los supuestos afectados por la anulación del sistema de recogida neumática llegan ya a los 74 millones de euros. Eso no significa que el Consistorio vaya a tener que desembolsar esa cantidad. En primer lugar, porque es posible que algunas resoluciones sean favorables. Y, por otro, que, aunque sean desfavorables para Capitulares, las indemnizaciones no tendrían por qué ser de todas las cantidades solicitadas por los reclamantes.

De hecho, los primeros juicios entre los demandantes y el Ayuntamiento de Córdoba por este conflicto ya se han celebrado. Es más, hay juicios que están pendientes de sentencia desde hace seis meses. Todos los juzgados contecioso-administrativos de la ciudad han celebrado ya algún juicio por este asunto y están pendientes de la resolución.

El caso

Hay tres grupos fundamentalmente de reclamantes. El primero, las comunidades de propietarios. El segundo, las juntas de compensación. Y el tercero, las autopromociones. Hay un caso excepcional que es la reclamación que también lanzó la empresa Ros Roca, que instaló este sistema, por el lucro cesante tras la anulación del modelo y que no se implante en el resto de las nuevos edificios de la ciudad.

El sistema de recogida neumática de basura era de obligada instalación en los edificios nuevos de la ampliación de la ciudad por la zona de Poniente hasta que la forma en la que iba a prestarse en Córdoba fue anulada por la justicia. Este sistema trataba de sustituir al actual e histórico método de recogida de basura en los contenedores a través de camiones, que sigue vigente en estas zonas a pesar de que cuentan en sus viviendas con la instalación para la recogida neumática.

El Ayuntamiento ganó las dos primeras sentencias aunque a particulares, pero también devolvió un millón en avales

La recogida neumática está pensada para que vecinos dejen sus bolsas con desperdicios en unos depósitos instalados en unos cuartos de las urbanizaciones. Las bolsas, tras entrar en estos depósitos, iban directamente a una central de tratamiento a través de unas tuberías que están instaladas por el suelo de la ciudad. La justicia anuló este sistema porque la estación quería instalarse en una zona verde, algo imposible.

El Ayuntamiento decidió no recurrir la sentencia del TSJA al Supremo. Además, descartó la posibilidad de instalar la central de recogida en otra ubicación para salvar el sistema en los edificios que tenían ya el sistema colocado. Ante esta situación, llegó un aluvión de reclamaciones administrativas por responsabilidad patrimonial. El Consistorio las desoyó por silencio administrativo. Entonces, llegaron las primeras reclamaciones judiciales. Los primeros juicios ya se han celebrado y varias están ya vistas para sentencia.

De momento, el Ayuntamiento de Córdoba tiene el soporte de que hubo dos sentencias iniciales que le dieron la razón, aunque con una particularidad: ambas fueron interpuestas por particulares, y no por colectivos como los que han llegado a reclamar hasta 74 millones.

En el lado contrario, el Consistorio de Córdoba, de oficio, ha realizado el desembolso de más de dos millones de euros a aquellas comunidades y propietarios que avalaron en metálico el sistema de recogida neumática.