agua

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ahoga al Ayuntamiento de Córdoba con centenares de multas por vertidos de particulares al río

El Consistorio afronta dos centenares de sanciones por acciones de terceros, generalmente de parcelaciones ilegales

Emacsa lanza un contrato de 34 millones para mejorar y mantener infraestructuras del ciclo integral del agua

Un ciudadano mira la suciedad del río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba
Un ciudadano mira la suciedad del río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lleva tiempo ahogando al Ayuntamiento de Córdoba con centenares de sanciones administrativas por vertidos ilegales de aguas residuales por particulares al río sin que el Consistorio haya tenido una relación directa con los mismos.

Según ha ... podido conocer ABC de fuentes municipales y judiciales, el Ayuntamiento de Córdoba lleva varios años en los que ha recibido «más de dos centenares» de sanciones administrativas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las que le impone el pago de una multa económica como una especie de responsable subsidiario por unos vertidos ilegales de aguas residuales al río o sus afluentes (arroyos principalmente) que han realizado terceros y que nada tienen que ver con la actividad del Consistorio.

