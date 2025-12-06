Piden orden de alejamiento para una mujer que destrozó el coche de su vecina con un mazo en Priego de Córdoba

Una mujer de Priego de Córdoba se sentará en el banquillo de los acusados por golpear con un mazo hasta destrozar el coche una vecina con las que mantenía rencillas a plena luz del día delante de viandantes y de un repartidor de paquetería ... al grito de «baja que te voy a pegar.»

Según el escrito fiscal, al que ha tenido acceso ABC, los hechos ocurrieron alrededor de las 13.30 horas, cuando la acusada se presentó en la puerta del domicilio de la víctima, en la misma localidad, portando un mazo de grandes dimensiones.

Desde la vía pública comenzó a golpear en repetidas ocasiones con el mazo a un vehículo monovolumen aparcado junto a su casa, utilizado habitualmente por la perjudicada y propiedad de su marido, mientras la acusada gritaba frases como «sal a la calle, mira lo que estoy haciendo», «baja que te voy a pegar« o «te voy a quitar a tus hijas.»

Los hechos fueron observados por la propia perjudicada desde la ventana de su vivienda, así como por una vecina y un repartidor de paquetería que se encontraba en la zona. El vehículo sufrió daños valorados en 783,06 euros, cantidad que ha sido reclamada por el propietario.

La Fiscalía en su escrito de acusación considera que estos hechos constituyen un delito de daños y un delito leve de amenazas, y solicita para la acusada una pena de 12 meses de multa por el primero y dos meses de multa por el segundo, ambos con una cuota diaria de 12 euros. Asimismo, solicita una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la víctima durante seis meses, a una distancia mínima de 10 metros. También reclama el pago de una indemnización de 783,06 euros, por los daños causados.

Además, el órgano judicial ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la posible conversión de la causa en sumario﻿, un procedimiento que, de confirmarse, permitirá que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Córdoba, al tratarse de delitos graves cuya competencia corresponde a dicho tribunal.

La causa continúa abierta a la espera del pronunciamiento del Ministerio Público sobre la elevación del caso a la Audiencia Provincial de Córdoba.