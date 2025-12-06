Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

Piden orden de alejamiento para una mujer que destrozó el coche de su vecina con un mazo en Priego de Córdoba

La víctima presenció los hechos desde su balcón así como otra vecina y un repartidor que vieron cómo la acusada destruyó el monovolumen

La Audiencia de Córdoba absuelve a un acusado de agresión sexual tras retractarse su expareja en el juicio

Absuelto en Córdoba tras 7 años de denuncias por maltrato: «No le deseo a ningún padre esto; llevo desde que nació mi hijo viviendo un calvario»

Piden orden de alejamiento para una mujer que destrozó el coche de su vecina con un mazo en Priego de Córdoba
ABC
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer de Priego de Córdoba se sentará en el banquillo de los acusados por golpear con un mazo hasta destrozar el coche una vecina con las que mantenía rencillas a plena luz del día delante de viandantes y de un repartidor de paquetería ... al grito de «baja que te voy a pegar.»

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app