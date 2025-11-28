El abuso sexual a una menor de 14 años en Córdoba termina con pena de 5 años de prisión y veto durante diez a Instagram

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un vecino de una localidad de Córdoba, de 25 años, a cinco años de prisión y a diversas penas accesorias como la prohibición al acceso a Instagram durante una década por varios delitos contra ... la libertad sexual cometidos contra una menor de 14 años.

Según la sentencia firme, los hechos comenzaron a inicios de 2024, cuando el acusado contactó con la menor a través de un grupo de mensajería instantánea. A pesar de conocer su edad, mantuvo con ella una relación sentimental que se prolongó hasta septiembre del mismo año. Durante ese tiempo, la sometió a múltiples conductas delictivas a través de redes sociales como Instagram y aplicaciones de mensajería.

El procesado, menoscabando su libertad sexual, solicitaba a la menor que le enviase imágenes y fotografías íntimas, dándole instrucciones de cómo tenía que hacerlo, logrando así que la niña le enviara multitud de vídeos de contenido pedófilo.

Noticia Relacionada El TSJA confirma una condena de tres años de prisión para un joven por agresión sexual a una menor Pilar García-Baquero El tribunal mantiene la atenuante muy cualificada que reduce la pena debido a la edad del acusado en el momento de cometer el delito, 18 años

Igualmente el procesado mantuvo conversaciones con la menor en la que, sabedor de su minoría de edad y con el propósito de propiciar un encuentro físico con los que satisfacer sus deseos libidinosos, la convenció para que se desplazase a su domicilio en un pueblo de Córdoba, llegando a producirse el encuentro y la agresión sexual.

En el período de relación y vía WhatsApp, el procesado le envió a la menor imágenes pornográficas propias. El procesado, prácticamente desde el inicio de relación sentimental y con la finalidad de supervisar la actividad que la menor pudiera realizar en redes sociales, le solicitó la contraseña de acceso su perfil, quien se la proporcionó de forma voluntaria, si bien esto limitó su libertad de interacción con el resto de perfiles por temor a la reacción que pudiera tener, llegando en ocasiones a impedir el acceso de de la niña su propio perfil cuando el procesado lo consideraba oportuno.

La resolución judicial destaca especialmente que uno de los episodios más graves se produjo en una localidad de Córdoba donde vivía el acusado, a donde la menor se desplazó para encontrarse con él la noche del 22 al 23 de junio de 2024. Este hecho ha sido subrayado por la Sala debido a la especial vulnerabilidad de la víctima, que se desplazó sola desde otra provincia.

Contenido sexual explícito

Además, el acusado exigió a la menor el envío de imágenes de carácter sexual, controló sus redes sociales mediante la contraseña de su perfil e incluso le remitió contenido sexual explícito. Estas conductas constituyeron delitos de elaboración de pornografía infantil, 'child grooming', exhibicionismo ante menor y coacciones en el ámbito de la violencia de género.

El tribunal hispalense ha impuesto al acusado penas que incluyen 5 años de prisión por agresión sexual, multas, prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima, la prohibición de acceso a redes sociales como Instagram por un tiempo de 10 años después de cumplir la pena de privación de libertad impuesta e inhabilitaciones especiales para ejercer profesiones con contacto con menores o la patria potestad durante una década. También se establece una medida de libertad vigilada durante dos años, así como trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima.

La pena de prisión ha sido modulada al concurrir la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y en el delito de elaboración de pornografía de persona menor de 16 años la circunstancia agravante mixta de parentesco.