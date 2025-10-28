Suscríbete a
El Pele encadena éxitos con su espectáculo 'Jondo'

En noviembre en Cádiz, recibirá el prestigioso Premio Silverio al Cante Flamenco

El Pele: «Córdoba es una ciudad importante del flamenco y hace falta un festival»

El Pele homenajeará a Manolete en la Noche Blanca de Córdoba con su mítica chaqueta blanca

El Pele, en una actuación en Córdoba
El Pele, en una actuación en Córdoba rafael carmona

ABC Córdoba

Córdoba

El cantaor cordobés El Pele está siendo protagonista de la temporada de conciertos 2025–2026 con su espectáculo 'Jondo', reafirmando su estatus de «maestro consagrado y figura clave» del flamenco contemporáneo. Según se ha destacado desde la productora de dicho espectáculo, en una nota ... de prensa, «sobre los escenarios se impone como un auténtico Julio César del Cante: llega, conquista y deja su sello imborrable».

