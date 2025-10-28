El Pele encadena éxitos con su espectáculo 'Jondo'

El cantaor cordobés El Pele está siendo protagonista de la temporada de conciertos 2025–2026 con su espectáculo 'Jondo', reafirmando su estatus de «maestro consagrado y figura clave» del flamenco contemporáneo. Según se ha destacado desde la productora de dicho espectáculo, en una nota ... de prensa, «sobre los escenarios se impone como un auténtico Julio César del Cante: llega, conquista y deja su sello imborrable».

Medalla de Oro de las Bellas Artes, «El Pele ha abierto este año la puerta grande de todos los teatros y festivales en los que ha actuado». Desde los Jardines del Generalife en Granada ante 1200 aficionados, hasta el Teatro Carré de Ámsterdam, asando por tres noches con lleno absoluto en el Teatro Real de Madrid. Su gira ha recorrido más de 30 escenarios con la contundencia de quien no necesita presentación.

Ha triunfado en el el Teatro de la Opera de Valencia, Málaga, en el 'Potaje de Utrera', en el 50 aniversario de la Cata Flamenca de Montilla, en las exigentes Peñas de La Plateria y Torres Macarena de Sevilla, en la Suma Flamenca de Madrid, Castellón, Ecija, Rota, Mijas, Guadalcacín, Jaén, Jerez, entre otros enclaves donde el público lo ha ovacionado durante minutos en pie.

La prensa y la crítica especializada son unánimes en sus elogios: «Estrella rutilante», «voz seductora que arrastra al público al borde del asiento», «reventón de jondura», «Maestro de Maestros», «Leyenda viva del flamenco». «Lo cierto es que allá donde va, triunfa sin reservas, cautivando al público a niveles difíciles de encontrar en el panorama actual del flamenco. De ahí el apelativo de Julio César del Flamenco». Asi puede resumirse esta última etapa de este artista.

Un nuevo hito en su carrera llegará el 16 de noviembre en Cádiz. Allí recibirá el prestigioso Premio Silverio al Cante Flamenco. «La ironía poética no pasa desapercibida»: se trata de un premio, que lleva el mismo nombre que «el galardón que -según muchos flamencólogos- le fue negado (o incluso robado) en el Concurso Nacional de Córdoba de 1983, a pesar de obtener dos primeros premios rotundos: el «La Serneta» por soleá y el «Pastora Pavón» por bulerías. Lo que ganó sobre el escenario con brillantez se le negó entonces en los despachos».

.