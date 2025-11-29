Los Pedroches premia a 'la bellota más grande' de la comarca: pesa casi 35 gramos y es de El Viso

El municipio cordobés de Añora ha celebrado este sábado el tradicional concurso de 'La Bellota más grande de Los Pedroches'. Un certamen, organizado por el Centro de Iniciativas y Empresariales de Los Pedroches (CIET) Los Pedroches y el Ayuntamiento de Añora, que ha estado ... acompañado de actividades educativas, catas, talleres y una programación pensada para todas las edades.

La bellota más grande ha sido la entregada por Kevin Díaz Utrero y por sus padres. Pesa 34.61 gramos y procede del término municipal de El Viso. El segundo premio ha recaído en Luis García García, con una bellota de 34.50 gramos, y el tercero ha sido para Antonio Benjumea Morales, con un fruto de 34.07 gramos. Los ganadores han recibido un jamón de bellota 100% ibérico de COVAP, que ha sido entregado por Carmen Vargas, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, una de las entidades patrocinadoras junto a la Cooperativa.

El pesaje se hizo con una báscula de precisión y estuvo supervisado por la investigadora del IFAPA de Hinojosa del Duque, que ejerció como jueza del certamen. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Añora, Bartolomé Madrid; el presidente de Iprodeco y vicepresidente de la Diputación Félix Romero; el presidente del CIET, Israel García, y Carmen Vargas, de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

Noticia Relacionada Ocho restaurantes de Córdoba llevan ya la marca Bib Gourmand bajo el sello de Michelin Baltasar López La propuesta de Adrián Caballero se une a la lista de establecimientos que en la capital y la provincia ostentan esta destinción de la conocidísima Guía

Como cada año, el concurso de la bellota ha contado con actividades paralelas y variadas como una cata sensorial de jamón de la DOP Los Pedroches y de queso de Marques del Valle dirigida por Antero Murillo, coordinador de Innovación del Cicap, y una comida popular y degustación de productos típicos. Añora ha puesto punto final a una celebración que combina naturaleza, tradición y gastronomía y que pone en valor la riqueza gastronómica de una comarca tan distinguida como la de Los Pedroches.