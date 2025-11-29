Suscríbete a
fiestas

Los Pedroches premia a 'la bellota más grande' de la comarca: pesa casi 35 gramos y es de El Viso

Los ganadores han recibido un jamón de bellota 100% ibérico en un concurso que ha acogido Añora

Los ganadores del concurso que buscaba la bellota más grande de Los Pedroches
ABC Córdoba

Córdoba

El municipio cordobés de Añora ha celebrado este sábado el tradicional concurso de 'La Bellota más grande de Los Pedroches'. Un certamen, organizado por el Centro de Iniciativas y Empresariales de Los Pedroches (CIET) Los Pedroches y el Ayuntamiento de Añora, que ha estado ... acompañado de actividades educativas, catas, talleres y una programación pensada para todas las edades.

