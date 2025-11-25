Este pueblo de Córdoba tendrá el roscón más grande de España y se repartirá gratis

Suscríbete a
Lucena prepara ya la nueva edición de su Roscón Gigante de Reyes, una tradición solidaria que cada año reúne a miles de vecinos

Lucena abre el plazo para montar el Roscón Gigante de Reyes con fines benéficos

Lucena conseguirá un año más el roscón gigante
Lucena volverá a convertirse estas Navidades en la capital española del roscón más monumental. El Ayuntamiento del municipio ha anunciado la puesta en marcha de los preparativos de su ya emblemático Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena', un evento que el próximo 3 ... de enero de 2026 celebrará su 24ª edición y que volverá a reunir a miles de personas dispuestas a disfrutar —de forma gratuita— de uno de los dulces más esperados del calendario festivo local.

