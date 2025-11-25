Este pueblo de Córdoba tendrá el roscón más grande de España y se repartirá gratis

Lucena volverá a convertirse estas Navidades en la capital española del roscón más monumental. El Ayuntamiento del municipio ha anunciado la puesta en marcha de los preparativos de su ya emblemático Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena', un evento que el próximo 3 ... de enero de 2026 celebrará su 24ª edición y que volverá a reunir a miles de personas dispuestas a disfrutar —de forma gratuita— de uno de los dulces más esperados del calendario festivo local.

El Paseo del Coso será, un año más, el escenario donde se instalará este roscón de dimensiones extraordinarias, que la pasada Navidad alcanzó los 130 metros de largo, 750 kilos de peso y permitió repartir alrededor de 5.300 raciones en una sola tarde.

Una tradición solidaria que moviliza a toda la ciudad

El Roscón Gigante de Lucena no es sólo una celebración gastronómica. Desde hace más de dos décadas, esta fecha se ha consolidado como la primera actividad multitudinaria del año en el municipio y como un referente solidario. Cada edición está organizada por una asociación local y la recaudación obtenida a través de los donativos voluntarios se destina íntegramente a proyectos de carácter social, asistencial o de recuperación de patrimonio.

El Ayuntamiento ha abierto ya el plazo para que los colectivos interesados presenten su solicitud hasta el 28 de noviembre. Se valorará especialmente que la entidad no haya organizado el evento en los últimos tres años, para garantizar la rotación entre asociaciones.

Un roscón gigante de más de 1.500 huevos

La elaboración de este roscón descomunal es todo un reto que asume cada año la confitería Nuestra Señora de Araceli, cuyo maestro pastelero, Agustín Graciano, detalla las cifras que dan vida al dulce más famoso de Lucena. Para su preparación se emplean cerca de 180 kilos de harina, 1.500 huevos, 80 kilos de azúcar, 20 kilos de mantequilla, 25 litros de zumo de naranja, 100 kilos de fruta confitada, 25 kilos de crema y 30 kilos de nata.

El resultado es un roscón que serpentea a lo largo del Paseo del Coso y que se convierte en una imagen icónica de la Navidad lucentina. A partir de las cinco y media de la tarde, decenas de voluntarios de la asociación adjudicataria se encargan de cortar y repartir las miles de porciones, que cada año se agotan en tiempo récord.