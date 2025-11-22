El ministro Planas destaca la inversión del Gobierno en Andalucía frente a los recortes del PP en Sanidad

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este sábado en el Comité Provincial con que la organización cierra el ejercicio que «el PSOE de Córdoba está más preparado que nunca para tumbar a Moreno Bonilla en las urnas las próximas elecciones ... autonómicas y así defender y blindar nuestra sanidad pública y recuperar la Andalucía de los derechos y los servicios públicos eficientes, garantizados y de calidad«. La dirigente ha aseverado que »las y los socialistas tenemos ambición y moral de victoria, y que el PSOE es imbatible cuando está unido y capaz de darle la vuelta a las encuestas, porque somos más y defendemos las necesidades de la mayoría social».

«Hemos visto cómo el PP ha entregado la cuchara a la ultraderecha de Vox en Valencia para quitar y poner presidente, y no vamos a permitir que vuelva a suceder en Andalucía. Vamos a cambiar la dinámica y torcerle el brazo a esta alianza de derechas dañina para nuestra tierra e impedir 4 años más de un Moreno Bonilla apoltronado que sólo aporta postureo y confrontación estéril«, ha apostillado.

La socialista, que ha compartido atención a los medios con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado que «éste será, previsiblemente, el último Comité Provincial que celebraremos antes de recuperar la Junta de Andalucía y llevar a María Jesús Montero a la presidencia del Gobierno andaluz«, algo de lo que ha dicho »Córdoba, como el resto de provincias, responderá sin lugar a dudas en las urnas porque a Moreno Bonilla se le ha caído el castillo de naipes de la moderación y el bienqueda, y la mayor prueba de ello es la crisis sanitaria causada en la comunidad con el cribado del cáncer de mama como punta del iceberg«.

Antes de entrar en detalle, la socialista ha esgrimido que «el mensaje que traigo al Comité Provincial es de pasado, porque Moreno Bonilla ya es pasado; de presente, con un Partido Socialista en pie de lucha para ganar en las autonómicas y una ciudadanía que ha despertado al comprobar que le han robado su sanidad pública; y de futuro, de la mano de María Jesús Montero para recuperar la mejor versión de Andalucía y proteger a la clase media y trabajadora con unos servicios públicos que les dé confianza y seguridad«.

Crespín ha querido empezar por el desguace de la sanidad pública en la provincia de Córdoba, donde, ha dicho, «no hay municipio, ni barrio, ni familia que no acuse los destrozos causados por Moreno Bonilla en estos 7 años y medio de desgobierno«. Así, ha vuelto a enumerar el caos en atención primaria y urgencias, el desmantelamiento de los chares comarcales con reducción de especialidades, cierre de quirófanos y camas hospitalarias; el anárquico servicio de ambulancias, los más de 60.000 pacientes en cola, la carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia, y la dramática falta de profesionales sanitarios castigados por contratos precarios y falta de estabilidad«.

Referéndum andaluz

La también diputada ha alentado a las y los cordobeses a hacer de las próximas elecciones autonómicas «un referéndum andaluz por la sanidad pública», toda vez que la salud se ha erigido en el principal problema ciudadano por culpa de Moreno Bonilla, «que ha desoído todas las llamadas de auxilio que están haciendo pacientes, sanitarios, plataformas y mareas blancas e incluso alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos ante la impotencia de ver cómo sus vecinos y vecinas quedan desasistidos en caso de enfermedad«.

En este punto, ha agradecido la gran acogida ciudadana que está teniendo la campaña de recogida de firmas a favor de la sanidad pública iniciada por el partido en la provincia, de la que ha dicho «nos da alas y confianza en que podemos cambiar de ciclo político en Andalucía« y, sobre todo, »de que la gente nos estaba esperando y vuelve a reconocerse en el PSOE«.

«Una cacería indecente»

Para la dirigente, «es miserable e indecente» que el Gobierno de Moreno Bonilla haya emprendido una ·cacería intolerable· a la asociación de mujeres Amama que ha destapado los fallos y demoras en el programa del cribado de cáncer de mama por haber privatizado el dispositivo de información, «y no se le caiga la cara de vergüenza por haber desviado hasta 4.600 millones de euros públicos a clínicas privadas desde que gobierna en Andalucía, haciendo que los seguros privados crezcan en la comunidad hasta un 45%«.

Esto mismo, ha detallado, ocurre con la Dependencia, donde al año fallecen en la provincia hasta 5.000 mayores esperando una ayuda que nunca les llega; y en Educación, con el cierre de hasta 300 aulas públicas desde que Moreno Bonilla gobierna, la privatización de la FP y el auge de las universidades privadas, cinco desde que está el PP.

Presidente de la privatización

«Comienza el fin del Gobierno de Moreno Bonilla: salimos a ganar y vamos a ganar. Y para ello necesitamos una gran movilización social para producir el cambio electoral que necesitamos», ha referido Crespín, que ha agregado que «nos jugamos el colchón de seguridad que tiene la gente sencilla para protegerse ante las desigualdades y de los problemas, el colchón de seguridad que solo el PSOE construye a favor de la gente trabajadora, de la gente que vive, nace y viene a Andalucía«.

En este sentido, ha comentado que «Andalucía quiere cerrar este ciclo de deterioro de los servicios públicos que sólo genera frustración, desigualdad e injusticia y que es el legado de Moreno Bonilla, un Moreno Bonilla que ya no es el presidente al que lo andaluces votaron hace cuatro años, sino el presidente que Feijóo y Ayuso quieren que sea: el presidente de la privatización«.

Proyecto para Andalucía

Frente a ello, Crespín ha expuesto que «las y los socialistas tenemos un proyecto para Andalucía cuya prioridad es rescatar y reconstruir los servicios públicos, con el mayor autogobierno posible, como dicta nuestro Estatuto, de la mano de María Jesús Montero, que ha demostrado de sobra su valía y compromiso en el Gobierno de España pese a los gritos de la caterva ideológica y mediática de la derecha«.

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido bueno para Andalucía, y en especial bueno y productivo para Córdoba», ha incidido la secretaria general, que ha puesto sobre la mesa grandes inversiones en la provincia, como la Base Logística de Defensa y los 4.000 empleos que generará con el despliegue industrializador que conlleva, el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, el relanzamiento turístico y comercial del Aeropuerto de Córdoba, las potentes inversiones para sector agropecuario en el Genil-Cabra, los fondos de transición justa en el Guadiato y Los Pedroches, o el anuncio del refuerzo energético en el norte de la provincia, estos dos últimos claves para combatir la despoblación que atenaza al territorio.

El Carpio-Torredonjimeno

«Obras son amores. En cambio, Córdoba no tiene nada que agradecerle al Gobierno de Moreno Bonilla, que terminará su mandato sin cumplir su palabra de darle a la provincia las dos autovías que prometió, la Autovía del Guadalquivir y la El Carpio-Torredonjimeno; o los chares de Puente Genil, Lucena y Priego de Córdoba, por ejemplo«, ha puntualizado.

Además de por omisión, Crespín ha afeado a Moreno Bonilla su acción en poner «palos en las ruedas a todas las iniciativas activadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que son buenas para Andalucía», como el rechazo de los 25 diputados y diputadas del PP de Andalucía a la reducción de la jornada a 37,5 horas, el «incomprensible» no a la condonación de la deuda andaluza, o su oposición al Pacto de Estado por la Vivienda, «lo que significa que para el PP la vivienda es especulativa y no un derecho», así como el voto en contra del Ingreso Mínimo Vital, «sí, vital en una provincia que cuenta con 5 de los 10 barrios más empobrecidos del país», contra la mejora de las pensiones o de subir los salarios más bajos.

Críticas a Moreno Bonilla

Por último, la dirigente ha recriminado a Moreno Bonilla su silencio cómplice con la corrupción destapada en las filas del PP en Almería, de la que ahora dice no saber nada aunque lleva acaparando titulares en la prensa hace años. «La corrupción asedia al PP andaluz de Moreno Bonilla desde Sevilla, donde los tribunales investigan a altos cargos por el pelotazo de las privatizaciones sanitarias, hasta Almería, con la detención policial de sus hombres de confianza en la provincia. Tiene que dar explicaciones, y asumir responsabilidades«, ha enfatizado en una nota el PSOE.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado la importancia del año electoral que encara Andalucía para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta «porque está capacitada, porque tiene un proyecto y porque los socialistas somos los que hemos creado la nueva Andalucía». Así, ha recordado que estamos celebrando ahora los 50 años de España en libertad y los 40 años de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas y que «sólo se comprende la Andalucía actual gracias a la tarea realizada por los socialistas».

El Gobierno ha transferido 54 millones

El ministro ha expuesto que el Gobierno del PP y la gestión de Moreno Bonilla «en lo único que se ha notado es en el declive de los servicios públicos fundamentales y especialmente en sanidad», y que frente a ello está el modelo del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez, que ha transferido a Andalucía en estos últimos 7 años 54.000 millones de euros más que en los 7 años de Mariano Rajoy con el PP, hasta alcanzar una cifra de 169.000 millones de euros.

«Está muy clara la apuesta del Gobierno de España por el avance de Andalucía y por reforzar los servicios públicos. Pero aquí, con más dinero y con la mayor financiación de la historia, tenemos los servicios públicos peor que nunca gracias al PP. No tiene sentido que el Gobierno de Moreno Bonilla rechace la quita de la deuda ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hubiera supuesto 5.500 millones de financiación adicional para nuestra tierra, y se ha negado a ello por seguir con la confrontación«, ha concluido el ministro.