El ministro Planas destaca la inversión del Gobierno en Andalucía frente a los recortes del PP en Sanidad

El ministro socialista subraya el aumento de la financiación estatal a Andalucía, contrastando con el deterioro de los servicios públicos

Comité provincial del PSOE en Córdoba que ha contado con el ministro Luis Planas
La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este sábado en el Comité Provincial con que la organización cierra el ejercicio que «el PSOE de Córdoba está más preparado que nunca para tumbar a Moreno Bonilla en las urnas las próximas elecciones ... autonómicas y así defender y blindar nuestra sanidad pública y recuperar la Andalucía de los derechos y los servicios públicos eficientes, garantizados y de calidad«. La dirigente ha aseverado que »las y los socialistas tenemos ambición y moral de victoria, y que el PSOE es imbatible cuando está unido y capaz de darle la vuelta a las encuestas, porque somos más y defendemos las necesidades de la mayoría social».

