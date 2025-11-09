La Orquesta de Córdoba lleva su trabajo a la calle para pedir un auditorio que dé sitio a las grandes instituciones musicales

'Por la música. Por la cultura. Por Córdoba'. Con estas palabras han resumido este domingo los integrantes de la Orquesta de Córdoba la acción que han llevado a las calles de la ciudad para pedir a las instituciones que impulsen la creación ... de un auditorio que acoja no sólo a a la formación sinfónica, sino también a muchas otras iniciativas musicales.

Para eso continúan con la recogida de firmas y también han mostrado su trabajo. Un grupo de intérpretes de viento-metal (trombones, tubas, trompetas y trompas) han formado un 'ensemble' que ha ofrecido su música en Puerta Gallegos mientras se explicaba la petición del auditorio.

Amparo Trigueros, flautista de la Orquesta de Córdoba, ha explicado que esta iniciativa «sería una instalación importante para la ciudad, porque no se disponer ahora mismo de nada como un auditorio», y la música de gran formato debe ofrecerse en el Gran Teatro y el Teatro Góngora.

«Creemos que una ciudad como Córdoba se merecería un auditorio, para que todas las asociaciones musicales tuvieran su sitio», ha dicho, tras insistir en que no es sólo para la Orquesta, sino que busca dar sitio a muchas entidades, que de hecho se han adherido a la propuesta.

Apoyo

Conservatorios, escuelas de música e instituciones relacionadas con ellas, pero también ciudadanos a título particular, se han adherido ya a la propuesta del auditorio, que además remediaría la carencia de la sede de la Orquesta de Córdoba, que se pide desde hace treinta años.

«Cuando empezó la Orquesta era una sede provisional y vendría bien además para tener una sede fija», ha resaltado Amparo Trigueros. En pocos días se reunirán con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para trasladar personalmente su propuesta.

Los músicos insisten en que el cine Osio, que propone el alcalde, no tiene las características adecuadas

Precisamente el regidor había proclamado en la campaña electoral su idea de que la sede de la formación sinfónica fuese el cine Osio, en la plaza de Cañero, tras someterse a una reforma. Los músicos nunca lo han considerado una idea apropiada: «No tiene las condiciones suficientes para trabajar allí».

En el calendario de movilizaciones tendrá mucha importancia lo que se prepara en la plaza de la Corredera para el sábado 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será un acto que busca ser multitudinario y al que a la Orquesta se sumarán profesores y alumnos de conservatorio para reclamar la construcción del auditorio.