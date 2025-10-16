Suscríbete a
ADIF admite ocho puntos con defectos en la línea de alta velocidad que ralentizan los trenes a Andalucía

Los convoyes están obligados a reducir la velocidad a 60, 80 y 140 kilómetros por diversos problemas en la infraestructura

ADIF tiene 20 viviendas en estado ruinoso y otras seis 'okupadas' en la provincia de Córdoba

Un tren de alta velocidad, este miércoles a su paso por Córdoba
Un tren de alta velocidad, este miércoles a su paso por Córdoba VAlerio merino
Javier Gómez

Córdoba

Las líneas de alta velocidad que unen Córdobacon Madrid, Sevilla, Málaga y Granada, tienen ocho puntos críticos o lentos en los que los trenes de las tres operadoras y las cuatro firmas comerciales (AVE, Avlo, Iryo y Ouigo) que tienen actividad en ... el corredor Sur Madrid-Andalucía (todas pasan por nuestra provincia y capital) se ven obligados a reducir la velocidad a la que pueden circular debido a diferentes defectos en la infraestructura.

