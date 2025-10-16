Suscríbete a
ABC Premium

inmobiliario

ADIF tiene 20 viviendas en estado ruinoso y otras seis 'okupadas' en la provincia de Córdoba

El organismo dependiente de Transportes tiene un catálogo de 140 pisos

Ocho puntos con defectos en la línea retrasan los trenes de alta velocidad de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga

El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, en la estación de Córdoba
El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, en la estación de Córdoba Valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las líneas de alta velocidad que unen Córdoba con Madrid, Sevilla, Málaga y Granada, tienen ocho puntos críticos o lentos en los que los trenes de las tres operadoras y las cuatro firmas comerciales (AVE, Avlo, Iryo y Ouigo) que tienen actividad en el ... corredor Sur Madrid-Andalucía (todas pasan por nuestra provincia y capital) se ven obligados a reducir la velocidad a la que pueden circular debido a diferentes defectos en la infraestructura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app