Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

sanidad

Miles de personas protestan en Córdoba por el «deterioro» de la sanidad en Andalucía

La manifestación, encabezada por Mareas Blancas, UGT y CCOO, reunió a 5.000 personas según la organización

La no sustitución del personal, el «principal lastre» en hospitales y centros de salud, según Satse

Los manifestantes ocupan la Avenida República Argentina en Córdoba
Los manifestantes ocupan la Avenida República Argentina en Córdoba FRAN pérez

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Varios miles de cordobeses , abanderados por los sindicatos CCOO, UGT y Mareas Blancas, han salido a la calle en Córdoba este domingo para denunciar el «fracaso de la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía». Según la ... organización, la manifestación celebrada en la ciudad ha contado con la presencia de 5.000 personas, en una movilización simultánea que ha tenido lugar en todas capitales andaluzas este domingo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app