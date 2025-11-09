Miles de personas protestan en Córdoba por el «deterioro» de la sanidad en Andalucía

Varios miles de cordobeses , abanderados por los sindicatos CCOO, UGT y Mareas Blancas, han salido a la calle en Córdoba este domingo para denunciar el «fracaso de la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía». Según la ... organización, la manifestación celebrada en la ciudad ha contado con la presencia de 5.000 personas, en una movilización simultánea que ha tenido lugar en todas capitales andaluzas este domingo.

Los convocantes alertan de que la sanidad andaluza «atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado. El escándalo de los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama ha sido, según denuncian, la punta del iceberg de una política sanitaria fallida, que ha puesto en riesgo la salud de numerosas mujeres y ha evidenciado la falta de control y transparencia de la Consejería de Salud».

Desde Córdoba las organizaciones convocantes subrayan que «solo la movilización activa de la población y de los profesionales puede frenar el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza y denuncian que el actual Gobierno andaluz carece de ideas para solucionar esta crisis y está favoreciendo el crecimiento del sector privado, generando una sanidad de dos velocidades: una para los que pueden pagar y otra, deteriorada, para la mayoría».

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha manifestado que «respeta siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo», al tiempo que ha subrayado que ofrece «mano tendida» y «voluntad de diálogo con todos los sectores» para alcanzar acuerdos en materia sanitaria.

«Lo que espero es que sepan aprovechar la mano tendida y la voluntad de diálogo de este equipo de la Consejería y de este consejero, porque creo que avanzamos mucho más firmando acuerdos y ofreciendo soluciones que de otra manera», ha agregado Antonio Sanz antes de incidir en que «en todo caso» respeta «todo lo que haga cada cual, y cada cual sabe lo que hace», ha apostillado.