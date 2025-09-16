MasterChef Polonia graba en Córdoba su nueva temporada

La ciudad de Córdoba es una de las más halagadas por los turistas que la visitan. La Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos o el Puente Romano son los sitios más recordados por los viajeros. MasterChef ha querido comprobarlo en su edición de Polonia. Durante esta mañana de martes, se han estado llevando a cabo la grabación de un programa del famoso concurso cara a la nueva temporada.

Los participantes han estado realizando los platos que posteriormente serían evaluados en el jardín pegado a la Torre de la Calahorra y al Puente Romano. Allí, la producción ha colocado unos fogones para que los aspirantes pudiesen deleitar al jurado en un ambiente inigualable.

Parte del equipo de MasterChef España ha estado acompañando a los polacos en su visita a la ciudad cordobesa. Asimismo, durante la mañana ha sido cortada parte de la avenida Fray Albino, específicamente desde la calle Bajada del Puente hasta la calle Jesús de los Reyes, para encajar el set de grabación.

No ha sido el único programa que han grabado en la provincia de Córdoba, ya que el pasado sábado 13 de septiembre, MasterChef Polonia eligió la localidad de Hornachuelos para uno de sus rodajes. Este fue un programa especial, ya que fue un homenaje a Michel Moran, jurado del programa y con raíces melojas.

Ambas grabaciones serán emitidas por la cadena de televisión polaca TVN, propietaria de los derechos de Masterchef en su próxima temporada. No es la primera vez que la edición polaca de este famoso concurso culinario llega a España, en el 2021 visitaron varias ciudades del norte de la península, como San Sebastián o Barcelona.

En el rodaje llevado a cabo en la Torre de la Calahorra había dos grandes personalidades de la televisión polaca como Magda Gessler y el mismo Michel Moran, quienes, junto a Przemyslaw Klima, reconocido chef del país, son los que llevan a cabo el veredicto final.