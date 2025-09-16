La consejera de Cultura y el incendio en la Mezquita: «El riesgo cero es imposible, pero sí se puede estar preparado para reaccionar al fuego»

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha comparecido este martes en la comisión de Cultura del Parlamento para tratar, como Administración de tutela del Patrimonio, el incendio sufrido por la Mezquita-Catedral el 8 de agosto. Se ha movido en la senda de anteriores intervenciones, pero sí ha querido extraer alguna conclusión de lo sucedido: «Aunque es imposible el riesgo cero, sí es posible estar preparados para reaccionar ante un imprevisto como el sucedido en este monumento».

Y es que Del Pozo ha arrancado recordando que los bomberos con su «buen trabajo» evitaron la «catástrofe». Pero esa labor, ha advertido, se asienta en un «trabajo previo» desarrollado por el Cabildo -cuenta con sus planes de autoprotección, que comenzó en 2005 y se revisa cada tres años, y de salvaguarda del patrimonio (fija la prioridad a la hora de extraer los bienes del templo en caso de que se desate un incendio)- en colaboración con el Ayuntamiento. Esta última cuestión se traduce en visitas periódicas de los bomberos al monumento o simulacros. «La respuesta al incendio fue el resultado de muchos años de trabajo», ha reiterado.

Todo ello, ha defendido, permitió que los daños del fuego se produjeran en «un espacio muy reducido». El impacto de las llamas se dejó sentir en el vestíbulo de la puerta de San Nicolás -se usaba como almacén y fue donde se originaron las llamas de forma fortuita en la batería de una barredoras, según determinó la Policía- y en la capilla de la Encarnación -su techo se vino abajo y también se vio dañado su retablo, aunque no de forma grave-.

Ha resaltado que, tras apagarse, las llamas las Administraciones -el Ministerio de Cultura, la propia Junta y el Ayuntamiento- y el Cabildo -entidad eclesiástica responsable del histórico inmueble- empezaron a trabajar en la recuperación de este bien Patrimonio de la Humanidad. Lo hicieron al punto, ha recalcado, que la Junta aprobó los trabajos de emergencia el 11 de agosto. Dichas tareas «han acabado en sus principales actuaciones», ha explicado la consejera de Cultura.

Se han producido ya, ha ahondado, las primeras reuniones entre técnicos autonómicos y del Cabildo para la redacción del proyecto de restauración, que guiará las obras definitivas de recuperación del monumento. El objetivo, como ya indicó en una entrevista en ABC en agosto el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, es que el monumento se encuentre completamente restaurado «a mediados de 2026». «Con más rapidez, no se ha podido actuar», ha defendido.

«Ha habido una felicitación de la Unesco [entidad que concede los títulos de Patrimonio de la Humanidad]. Ha dicho que la forma en cómo se ha actuado y cómo han funcionado las medidas preventivas es extrapolable a otros monumentos. Que sirva de buenas prácticas para evitar una catástrofe», ha sentenciado.

Ha expuesto después que la investigación determinó que el incendio se produjo por «un accidente; un accidente desafortunado». Porque, ha argumentado, ardió la batería de una barredora que se guardaba en la zona de almacén, que aparecía «desde hace años en el Plan de Autoprotección del Monumento», que se iba a desmantelar próximamente. El Cabildo se ha hecho con un par de locales para tal fin y los estaba obrando cuando se produjo el fuego.

«Nadie advirtió de ningún riesgo al respecto. Pero la entidad responsable de este monumento quiso evolucionar a una mayores garantías para este bien Patrimonio de la Humanidad. El Cabildo introduce mejoras y cambios, pero esta vez no se pudo impedir el incendio», ha lamentado.

Críticas de la izquierda

Unas explicaciones totalmente insuficientes para las fuerzas de izquierdas, Por Andalucía y el PSOE. En el caso del primer grupo, su parlamentaria Alejandra Durán cargó contra la entidad eclesiástica propietaria de la Mezquita-Catedral.

La culpó de «no acompasar los millones que recauda por las visitas turísticas con la protección del monumento» y a la Junta la responsabilizó de «no haber ejercido un mínimo de control». Llegó a preguntarse «por qué no hubo inspecciones periódicas que hubieran detectado que esas baterías [una de ellas originó el incendio] estaban ahí». Demostraba que a posteriori los análisis son muy sencillos, ya que a la existencia de ese almacén no se le había dedicado ni una línea de debate político pese a haber quedado reflejada su existencia en documenos públicos hasta ese tristemente histórico 8 de agosto.

Por los socialistas, ha intervenido la parlamentaria Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba. Pese al informe policial, ha asegurado que lo sucedido en el monumento «no fue un accidente» y ha defendido que, tras el fuego, estuvo «la negligencia de la entidad que gestiona el monumento y de quien no lo vigila. Porque la Junta no hizo bien su trabajo». La rotundidad de sus intervenciones recientes que se resumen en un 'todo mal' de a Administración y el Cabildo chocan con el hecho de que, durante su etapa de primera edil (2015/2019), el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral fue presentando ante el Ayuntamiento -Administración al que se eleva-, sin que constara la más mínima advertencia de Capitulares.