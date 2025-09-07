El exmadridista Marcelo sigue disfrutando de la gastronomía de Córdoba: La Taberna de Almodóvar y Casa Manolete

La presencia del exfutbolista del Real Madrid Marcelo Vieira empieza a hacerse cotidiana en Córdoba, en algunos restaurantes significativos. Si hace una semana almorzó en Casa Pepe, ahora lo ha hecho en La Casa de Manolete Bistró y en La Taberna de Almodóvar.

Así lo han mostrado en Instagram ambos establecimientos en sus perfiles. Primero fue, hace dos días, La Taberna de Almodóvar, que lo celebró con mucha alegría: «¡Visita de leyenda!».

«Que Marcelo eligiera nuestra casa para disfrutar de la gastronomía cordobesa es un verdadero orgullo. Su visita nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir trabajando con la misma pasión y cuidado que ponemos en cada plato», asegura el establecimiento, que glosó su carrera en el Real Madrid y en la selección de Brasil.

Además, celebraron la «cercanía» del mítico lateral izquierdo, que acudió acompañado por su esposa, Clarice Alves. Ambos siguen las evoluciones de su hijo, Enzo Alves, de sólo 15 años, en el Mundial de Clubes 18, ya que juega en el Real Madrid.

La visita a La Casa de Manolete Bistró fue este mismo domingo e, igual que en La Taberna de Almodóvar, accedió a fotografiarse con el personal del restaurante. «Un hombre que con esfuerzo, talento y constancia se convirtió en ejemplo para millones de jóvenes en todo el mundo… y en inspiración para todos nosotros. Un encuentro que emociona a quienes lo admiraron desde la distancia y hoy pudieron estrecharle la mano», dice el establecimiento.

Porque el encuentro fue especial para dos cocineros que le habían admirado desde hace muchos años: Asís, marroquí, y Xavier, venezolano: «Ninguno de los dos soñó con cocinar para él, mirarlo a los ojos y agradecerle tantos momentos de ilusión».

Por eso le agradecen también la «cercanía y amabilidad» que han conseguido que la jornada en La Casa de Manolete Bistró hayan vivido «una jornada inolvidable».