Marcelo, leyenda del Real Madrid, visita Córdoba y disfruta de Casa Pepe de la Judería

El exjugador brasileño Marcelo Vieira, uno de los futbolistas más laureados en la historia del Real Madrid con 25 títulos oficiales, ha visitado la ciudad de Córdoba para disfrutar de una visita cultural y gastronómica. Durante su exitosa carrera, Marcelo destacó por su habilidad como lateral izquierdo y su aporte clave en múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

En su recorrido por la capital andaluza, Marcelo no ha querido perderse el emblemático Casco Histórico, donde no ha dudado en fotografiarse y compartir su visita en redes sociales. Paseando por sus calles, ha podido admirar monumentos tan representativos como la Mezquita-Catedral y disfrutar del ambiente único que ofrece esta emblemática zona, Patrimonio de la Humanidad.

Además de la visita turística, el exfutbolista se detuvo en el famoso restaurante Casa Pepe de la Judería, conocido por su exquisita oferta gastronómica y su ubicación privilegiada en el corazón del barrio judío. Allí, pudo degustar platos tradicionales cordobeses en un entorno que combina historia y sabor.